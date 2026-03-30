Mexicanos con arranque sobresaliente en el inicio de la MLB 2026

La temporada 2026 de las Grandes Ligas arrancó con una presencia mexicana muy significativa de 22 peloteros repartidos en 15 de las 30 organizaciones , consolidando el impacto tricolor en el mejor béisbol del mundo. Desde el primer fin de semana, varios de ellos levantaron la mano con actuaciones clave que marcaron el ritmo de sus equipos.

Uno de los momentos más destacados lo protagonizó Isaac Paredes con los Houston Astros. El sonorense respondió en la hora cero al conectar un doblete en la octava entrada que rompió el empate de 6-6 ante Los Ángeles Angels, encaminando a su equipo a una victoria de 9-6 en un duelo de alta intensidad.

Por su parte, Jonathan Aranda brilló con los Tampa Bay Rays, a pesar de que su novena cayó en la serie ante los St. Louis Cardinals. El mexicano firmó una actuación sobresaliente al batear de 13-6, con un cuadrangular, cuatro carreras impulsadas y tres anotadas, destacando incluso frente a sus compatriotas Ramón Urías y JoJo Romero.

En Toronto, Alejandro Kirk también dejó su huella al conectar su primer jonrón de la campaña, contribuyendo de manera importante para que los Blue Jays barrieran a los Athletics y se colocaran como líderes de la Liga Americana en el arranque del calendario.

Otro nombre que no pasó desapercibido fue el de Randy Arozarena con los Seattle Mariners. El jardinero tuvo una serie explosiva frente a los Cleveland Guardians, en la que sumó cuatro imparables y cruzó el plato en cinco ocasiones, siendo pieza fundamental para que su equipo dividiera honores 2-2.

En la lomita se destacó José Urquidy en el último encuentro que los Pittsburgh Pirates sostuvieron contra los Mets de Nueva York. El mazatleco se adjudicó el salvamento para evitar que su equipo fuera barrido, esto representó apenas su segundo rescate en su carrera dentro de la MLB. Mientras que, su compañero Nick Gonzales bateó de 14-4 con una carrera anotada y tres remolcadas.

Así, el inicio de la campaña 2026 deja claro que la legión mexicana no solo crece en número , sino también en protagonismo dentro de las Grandes Ligas.

Presencia de mexicanos en MLB 2026

Liga Americana

Tampa Bay Rays - Jonathan Aranda

Boston Red Sox - Jarren Durán y Marcelo Mayer

Toronto Blue Jays - Cody Ponce y Alejandro Kirk

Minnesora Twins - Taj Bradley y Anthony Banda

Houston Astros - Isaac Pardes

Texas Rangers - Robert Garcia

Seattle Mariners - Randy Arozarena y Andrés Muñoz

Liga Nacional

Philadelphia Philies - Taijuan Walker

St. Louis Cardenals - Ramón Unías y JoJo Romero

Pittsburgh Pirates - José Urquidy y Nick Gonzales

Milwaukee Brewers - Joey Ortiz

San Diego Padres - Jeremiah Estrada

Colorado Rockies - Victor Vodnik y Brennan Bernardino

Arizona D-backs- Alek Thomas

Cincinnati Reds - José Treviño

SV