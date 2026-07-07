Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030; tendrán igualdad de género

Los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030, que se celebrarán en Francia del 1 al 17 de febrero de 2030, marcarán un antes y un después en la historia del olimpismo al convertirse en la primera edición invernal con igualdad de género entre los atletas participantes.

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el programa deportivo definitivo, el cual contempla 3 mil 046 deportistas, de los cuales mil 525 serán mujeres y mil 521 hombres. Además, el calendario incluirá 126 pruebas con medalla, la cifra más alta registrada en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

El programa contempla 56 pruebas femeninas, 55 masculinas y 15 pruebas mixtas. La decisión forma parte de la estrategia del COI para impulsar la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las disciplinas, tanto en el número de atletas clasificados como en las oportunidades para disputar medallas. En los últimos años, el organismo ha incrementado la presencia femenina en diversas competencias.

Freeride y patinaje sincronizado debutarán en Alpes 2030

Entre las principales novedades del programa destaca el estreno olímpico del freeride, tanto en esquí como en snowboard. Esta modalidad se practica fuera de las pistas acondicionadas y los competidores son evaluados por la dificultad del recorrido elegido, la calidad de los saltos, el control, la fluidez y la técnica durante el descenso.

El freeride ha experimentado un importante crecimiento en la última década gracias a la popularidad de competencias internacionales especializadas, por lo que su incorporación representa uno de los cambios más esperados por los aficionados a los deportes extremos de invierno.

Otra de las incorporaciones será el patinaje artístico sincronizado por equipos (Synchro9). En esta disciplina participan equipos de nueve patinadores que ejecutan rutinas coreografiadas con movimientos coordinados, combinando velocidad, precisión y creatividad. Será la primera ocasión en que esta modalidad forme parte del programa olímpico.

Además de las nuevas disciplinas, el COI confirmó la ampliación del programa del esquí de montaña, deporte que debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Para Alpes 2030 se incorporarán nuevas pruebas individuales y mixtas con el objetivo de aumentar la participación de atletas y ofrecer un calendario más atractivo para el público.

La combinada nórdica deja de formar parte de los Juegos

La principal ausencia del programa será la combinada nórdica, disciplina histórica que reúne el salto de esquí y el esquí de fondo. El COI decidió retirarla tras analizar criterios como la audiencia televisiva, la participación internacional y el desarrollo global de la especialidad.

Aunque durante décadas formó parte del calendario olímpico, el organismo consideró que la disciplina no cumplía actualmente con los requisitos establecidos para mantenerse dentro del programa, especialmente por su limitada expansión internacional y la falta de una competencia femenina consolidada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de EFE.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

