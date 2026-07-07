Martes, 07 de Julio 2026

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Liga MX: ¿Cuándo inicia el Torneo Apertura 2026?

Si no quieres perderte ningún detalle, aquí encontrarás las fechas destacadas del torneo y el calendario completo de todos los partidos

Por: Oralia López

El arranque del Apertura 2026 coincidirá con la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. IMAGO7

El arranque del Apertura 2026 coincidirá con la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. IMAGO7

La Liga MX dio a conocer el pasado mes de junio el calendario oficial del Torneo Apertura 2026, una edición que cuenta con el regreso del Atlante a la Primera División y por un inicio que coincidirá con la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ello, los aficionados ya pueden conocer cómo se desarrollará la competencia y cuáles serán los partidos más esperados del nuevo torneo del futbol mexicano.

Si no quieres perderte ningún detalle, aquí encontrarás las fechas destacadas del torneo y el calendario completo de todos los partidos del Apertura 2026, para que sigas de cerca cada jornada desde el silbatazo inicial hasta la definición del campeonato.

¿Cuándo inicia el Torneo Apertura 2026?

El pitazo inicial del Torneo Apertura 2026 está programado para el próximo jueves 16 de julio.

Esta fecha no es casualidad, ya que las autoridades del futbol mexicano han diseñado un calendario para no opacar ni interferir con la gran final de la Copa del Mundo 2026, pues el domingo 19 de julio no habrá ningún partido programado en el territorio nacional.

Ese mismo día se disputará el partido por el título mundial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, con rivales todavía por definir. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de ambos eventos sin tener que elegir entre su equipo local y el evento de la FIFA.

El primer partido del nuevo torneo de la Liga MX

El partido que levantará el telón será uno lleno de nostalgia. El Necaxa recibirá en el Estadio Victoria en Aguascalientes al Atlante, el regreso oficial de los Potros de Hierro al máximo circuito después de 12 años de ausencia.

Ese mismo jueves, los Xolos de Tijuana le harán los honores a los Tigres en el Estadio Caliente, mientras que el viernes 17 de julio, el actual campeón, Cruz Azul, comenzará la defensa de su corona visitando al Atlético de San Luis en la capital potosina.

En lo que respecta a los equipos tapatíos, Atlas será el primero en entrar en acción cuando visite a León el viernes 17 de julio en el Estadio Nou Camp, mientras que Chivas hará su debut el sábado 18 de julio al recibir en casa a Pachuca a las 19:00 horas.

Calendario completo Liga MX - Apertura 2026

Jornada 1

  • Jueves, 16 de julio | Necaxa vs Toluca | 19:00 | Victoria
  • Jueves, 16 de julio | Tijuana vs Tigres | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente
  • Viernes, 17 de julio | San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Libertad Financiera
  • Viernes, 17 de julio | León vs Atlas | 19:00 | Nou Camp
  • Viernes, 17 de julio | Juárez vs Puebla | 21:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Sábado, 18 de julio | Pumas vs Santos | 17:00 | Olímpico Universitario
  • Sábado, 18 de julio | Chivas vs Pachuca | 19:00 | AKRON
  • Sábado, 18 de julio | Monterrey vs Atlante | 19:00 | BBVA
  • Sábado, 18 de julio | Querétaro vs América | 21:00 | La Corregidora

Jornada 2

  • Martes, 21 de julio | Cruz Azul vs Puebla | 19:00 | Banorte
  • Martes, 21 de julio | San Luis vs Pumas | 21:00 | Nemesio Díez
  • Viernes, 24 de julio | Tigres vs Toluca | 19:00 | Universitario
  • Viernes, 24 de julio | Necaxa vs América | 21:00 | Banorte
  • Viernes, 24 de julio | Tijuana vs León | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente
  • Sábado, 25 de julio | Chivas vs Juárez | 17:00 | AKRON
  • Sábado, 25 de julio | Atlas vs Santos | 21:00 | TSM Corona
  • Domingo, 26 de julio | Querétaro vs Monterrey | 17:00 | Victoria
  • Domingo, 26 de julio | Pachuca vs Atlante | 19:00 | Hidalgo

Jornada 3

  • Viernes, 31 de julio | Puebla vs Chivas | 19:00 | Cuauhtémoc
  • Viernes, 31 de julio | San Luis vs Atlas | 21:00 | Libertad Financiera
  • Viernes, 31 de julio | Juárez vs Pumas | 21:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Sábado, 1 de agosto | Querétaro vs Tigres | 17:00 | La Corregidora
  • Sábado, 1 de agosto | León vs Pachuca | 19:00 | Nou Camp
  • Sábado, 1 de agosto | Atlas vs Monterrey | 19:00 | Jalisco
  • Sábado, 1 de agosto | Cruz Azul vs Atlante | 21:00 | Banorte
  • Domingo, 2 de agosto | América vs Santos | 17:00 | Banorte
  • Domingo, 2 de agosto | Toluca vs Necaxa | 19:00 | Nemesio Diez

Jornada 4

  • Sábado, 15 de agosto | Atlante vs Toluca | 17:00 | Banorte
  • Sábado, 15 de agosto | Monterrey vs Juárez | 19:00 | BBVA
  • Sábado, 15 de agosto | Atlas vs Tigres | 21:00 | Jalisco
  • Domingo, 16 de agosto | Pumas vs Querétaro | 12:00 | Olímpico Universitario
  • Domingo, 16 de agosto | América vs San Luis | 17:00 | Banorte
  • Domingo, 16 de agosto | Santos vs Chivas | 19:00 | TSM Corona
  • Domingo, 16 de agosto | Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente
  • Lunes, 17 de agosto | Necaxa vs León | 19:00 | Victoria
  • Lunes, 17 de agosto | Pachuca vs Puebla | 21:00 | Hidalgo

Jornada 5

  • Viernes, 21 de agosto | Puebla vs Santos | 19:00 | Cuauhtémoc
  • Viernes, 21 de agosto | Juárez vs América | 21:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Sábado, 22 de agosto | Querétaro vs Toluca | 17:00 | La Corregidora
  • Sábado, 22 de agosto | Chivas vs Tijuana | 17:00 | AKRON
  • Sábado, 22 de agosto | León vs Monterrey | 19:00 | Nou Camp
  • Sábado, 22 de agosto | Tigres vs Atlante | 21:00 | Universitario
  • Sábado, 22 de agosto | Cruz Azul vs Atlas | 21:00 | Banorte
  • Domingo, 23 de agosto | San Luis vs Pachuca | 17:00 | Libertad Financiera
  • Domingo, 23 de agosto | Pumas vs Necaxa | 19:00 | Olímpico Universitario

Jornada 6

  • Viernes, 28 de agosto | Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 | Victoria
  • Viernes, 28 de agosto | Atlante vs León | 19:00 | Banorte
  • Viernes, 28 de agosto | Tijuana vs Pumas | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente
  • Sábado, 29 de agosto | Atlas vs Querétaro | 17:00 | Jalisco
  • Sábado, 29 de agosto | Pachuca vs Chivas | 17:00 | Hidalgo
  • Sábado, 29 de agosto | América vs Puebla | 19:00 | Banorte
  • Sábado, 29 de agosto | Santos vs Tigres | 21:00 | TSM Corona
  • Domingo, 30 de agosto | Toluca vs Juárez | 18:00 | Nemesio Diez
  • Domingo, 30 de agosto | Monterrey vs San Luis | 20:00 | BBVA

Jornada 7

  • Viernes, 4 de septiembre | Puebla vs Toluca | 19:00 | Cuauhtémoc
  • Viernes, 4 de septiembre | Juárez vs Pachuca | 21:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Sábado, 5 de septiembre | San Luis vs Chivas | 17:00 | Libertad Financiera
  • Sábado, 5 de septiembre | Querétaro vs Necaxa | 17:00 | La Corregidora
  • Sábado, 5 de septiembre | Tigres vs América | 19:00 | Universitario
  • Sábado, 5 de septiembre | Santos vs Tijuana | 19:00 | Banorte
  • Sábado, 5 de septiembre | Atlas vs Atlante | 21:00 | Jalisco
  • Domingo, 6 de septiembre | Pumas vs León | 12:00 | Olímpico Universitario
  • Domingo, 6 de septiembre | Cruz Azul vs Monterrey | 20:00 | Banorte

Jornada 8

  • Viernes, 11 de septiembre | Necaxa vs Puebla | 19:00 | Victoria
  • Viernes, 11 de septiembre | Atlante vs Pachuca | 21:00 | Banorte
  • Viernes, 11 de septiembre | Tijuana vs Querétaro | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente
  • Sábado, 12 de septiembre | León vs San Luis | 17:00 | Nou Camp
  • Sábado, 12 de septiembre | Toluca vs Atlas | 17:00 / 19:00 / 21:00 | Nemesio Diez
  • Sábado, 12 de septiembre | Cruz Azul vs América | 17:00 / 19:00 / 21:00 | Banorte
  • Domingo, 13 de septiembre | Santos vs Juárez | 18:00 | TSM Corona
  • Domingo, 13 de septiembre | Chivas vs Pumas | 18:00 | AKRON
  • Domingo, 13 de septiembre | Monterrey vs Tigres | 20:00 | BBVA

Jornada 9

  • Viernes, 18 de septiembre | Puebla vs Atlante | 19:00 | Cuauhtémoc
  • Viernes, 18 de septiembre | Juárez vs Tigres | 21:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Sábado, 19 de septiembre | Atlas vs Pumas | 17:00 | Jalisco
  • Sábado, 19 de septiembre | San Luis vs Necaxa | 17:00 | Libertad Financiera
  • Sábado, 19 de septiembre | Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 | BBVA
  • Sábado, 19 de septiembre | América vs Chivas | 21:00 | Banorte
  • Domingo, 20 de septiembre | Pachuca vs Tijuana | 18:00 | Hidalgo
  • Domingo, 20 de septiembre | Toluca vs Santos | 18:00 | Nemesio Diez
  • Domingo, 20 de septiembre | Querétaro vs León | 20:00 | La Corregidora

Jornada 10

  • Viernes, 25 de septiembre | Atlante vs Monterrey | 19:00 | Banorte
  • Viernes, 25 de septiembre | Tijuana vs Atlas | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente
  • Sábado, 26 de septiembre | Chivas vs Querétaro | 17:00 | AKRON
  • Sábado, 26 de septiembre | Santos vs Pachuca | 19:00 | TSM Corona
  • Sábado, 26 de septiembre | Tigres vs Puebla | 19:00 | Universitario
  • Sábado, 26 de septiembre | Cruz Azul vs Toluca | 21:00 | Banorte
  • Domingo, 27 de septiembre | Pumas vs San Luis | 12:00 | Olímpico Universitario
  • Domingo, 27 de septiembre | León vs Juárez | 19:00 | Nou Camp
  • Domingo, 27 de septiembre | Necaxa vs América | 21:00 | Victoria

Jornada 11

  • Viernes, 9 de octubre | Querétaro vs Atlante | 19:00 | La Corregidora
  • Viernes, 9 de octubre | Puebla vs León | 19:00 | Cuauhtémoc
  • Viernes, 9 de octubre | Tigres vs Toluca | 21:00 | Universitario
  • Sábado, 10 de octubre | Juárez vs Tijuana | 17:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Sábado, 10 de octubre | Atlas vs Chivas | 19:00 | Jalisco
  • Sábado, 10 de octubre | América vs Monterrey | 21:00 | Banorte
  • Domingo, 11 de octubre | Pachuca vs Necaxa | 17:00 | Hidalgo
  • Domingo, 11 de octubre | San Luis vs Santos | 17:00 | Libertad Financiera
  • Domingo, 11 de octubre | Pumas vs Cruz Azul | 19:00 | Olímpico Universitario

Jornada 12

  • Viernes, 16 de octubre | Necaxa vs Atlas | 19:00 | Victoria
  • Viernes, 16 de octubre | Atlante vs Pumas | 21:00 | Banorte
  • Viernes, 16 de octubre | Tijuana vs Puebla | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente
  • Sábado, 17 de octubre | Chivas vs Tigres | 17:00 | AKRON
  • Sábado, 17 de octubre | Santos vs Querétaro | 17:00 | TSM Corona
  • Sábado, 17 de octubre | León vs América | 19:00 | Nou Camp
  • Sábado, 17 de octubre | Toluca vs Juárez | 19:00 | Nemesio Diez
  • Sábado, 17 de octubre | Cruz Azul vs Juárez | 21:00 | Banorte
  • Domingo, 18 de octubre | Monterrey vs Pachuca | 19:00 | BBVA

Jornada 13

  • Martes, 20 de octubre | San Luis vs Querétaro | 19:00 | Libertad Financiera
  • Martes, 20 de octubre | Juárez vs Atlante | 19:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Martes, 20 de octubre | Tigres vs León | 21:00 | Universitario
  • Martes, 20 de octubre | Chivas vs Necaxa | 21:00 | AKRON
  • Miércoles, 21 de octubre | Puebla vs Monterrey | 19:00 | Cuauhtémoc
  • Miércoles, 21 de octubre | Atlas vs América | 19:00 | Jalisco
  • Miércoles, 21 de octubre | Toluca vs Tijuana | 19:00 | Nemesio Diez
  • Miércoles, 21 de octubre | Pachuca vs Cruz Azul | 21:00 | Hidalgo
  • Miércoles, 21 de octubre | Santos vs Pumas | 21:00 | TSM Corona

Jornada 14

  • Viernes, 23 de octubre | Necaxa vs Juárez | 19:00 | Victoria
  • Viernes, 23 de octubre | Atlante vs Toluca | 21:00 | Banorte
  • Sábado, 24 de octubre | León vs Toluca | 17:00 | Nou Camp
  • Sábado, 24 de octubre | Monterrey vs Chivas | 19:00 | BBVA
  • Sábado, 24 de octubre | Pumas vs Tigres | 21:00 | Olímpico Universitario
  • Domingo, 25 de octubre | Atlas vs Puebla | 17:00 | Jalisco
  • Domingo, 25 de octubre | América vs Pachuca | 17:00 | Banorte
  • Domingo, 25 de octubre | Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 | La Corregidora
  • Domingo, 25 de octubre | Tijuana vs Santos | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Jornada 15

  • Viernes, 30 de octubre | San Luis vs Atlas | 19:00 | Libertad Financiera
  • Viernes, 30 de octubre | Juárez vs Querétaro | 19:00 | Olímpico Benito Juárez
  • Viernes, 30 de octubre | Puebla vs Pumas | 21:00 | Cuauhtémoc
  • Sábado, 31 de octubre | Pachuca vs Tigres | 17:00 | Hidalgo
  • Sábado, 31 de octubre | Chivas vs Atlante | 19:00 | AKRON
  • Sábado, 31 de octubre | Monterrey vs Tijuana | 19:00 | BBVA
  • Sábado, 31 de octubre | América vs Toluca | 21:00 | Banorte
  • Domingo, 1 de noviembre | Santos vs Necaxa | 17:00 | TSM Corona
  • Domingo, 1 de noviembre | Cruz Azul vs León | 19:00 | Banorte

Jornada 16

  • Viernes, 6 de noviembre | San Luis vs Juárez | 19:00 | Libertad Financiera
  • Viernes, 6 de noviembre | Necaxa vs Tijuana | 19:00 | Victoria
  • Viernes, 6 de noviembre | Atlante vs Santos | 21:00 | Banorte
  • Sábado, 7 de noviembre | Atlas vs Pachuca | 17:00 | Jalisco
  • Sábado, 7 de noviembre | Tigres vs Cruz Azul | 17:00 | Universitario
  • Sábado, 7 de noviembre | Toluca vs Monterrey | 19:00 | Nemesio Diez
  • Sábado, 7 de noviembre | Pumas vs América | 21:00 | Olímpico Universitario
  • Domingo, 8 de noviembre | Querétaro vs Puebla | 18:00 | La Corregidora
  • Domingo, 8 de noviembre | León vs Chivas | 20:00 | Nou Camp

Jornada 17

  • Viernes, 20 de noviembre | Puebla vs Toluca | 19:00 | Cuauhtémoc
  • Viernes, 20 de noviembre | Juárez vs Atlas | 21:00 HC / 20:00 HL | Olímpico Benito Juárez
  • Viernes, 20 de noviembre | Tijuana vs Atlante | 21:00 HC / 19:00 HL | Caliente
  • Sábado, 21 de noviembre | Santos vs León | 17:00 | TSM Corona
  • Sábado, 21 de noviembre | Pachuca vs Cruz Azul | 17:00 | Hidalgo
  • Sábado, 21 de noviembre | Pumas vs Monterrey | 19:00 | Olímpico Universitario
  • Sábado, 21 de noviembre | Tigres vs América | 21:00 | Universitario
  • Domingo, 22 de noviembre | Chivas vs Cruz Azul | 17:00 | AKRON
  • Domingo, 22 de noviembre | Querétaro vs Necaxa | 19:00 | La Corregidora

Fechas de la Fase Final

Cuartos de Final

  • Ida: 25 y 26 de noviembre
  • Vuelta: 28 y 29 de noviembre

Semifinales

  • Ida: 2 y 3 de diciembre
  • Vuelta: 5 y 6 de diciembre

Final

  • Ida: 10 o 13 de diciembre
  • Vuelta: 24 o 27 de diciembre

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