La Liga MX dio a conocer el pasado mes de junio el calendario oficial del Torneo Apertura 2026, una edición que cuenta con el regreso del Atlante a la Primera División y por un inicio que coincidirá con la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ello, los aficionados ya pueden conocer cómo se desarrollará la competencia y cuáles serán los partidos más esperados del nuevo torneo del futbol mexicano.Si no quieres perderte ningún detalle, aquí encontrarás las fechas destacadas del torneo y el calendario completo de todos los partidos del Apertura 2026, para que sigas de cerca cada jornada desde el silbatazo inicial hasta la definición del campeonato.El pitazo inicial del Torneo Apertura 2026 está programado para el próximo jueves 16 de julio.Esta fecha no es casualidad, ya que las autoridades del futbol mexicano han diseñado un calendario para no opacar ni interferir con la gran final de la Copa del Mundo 2026, pues el domingo 19 de julio no habrá ningún partido programado en el territorio nacional.Ese mismo día se disputará el partido por el título mundial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, con rivales todavía por definir. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de ambos eventos sin tener que elegir entre su equipo local y el evento de la FIFA.El partido que levantará el telón será uno lleno de nostalgia. El Necaxa recibirá en el Estadio Victoria en Aguascalientes al Atlante, el regreso oficial de los Potros de Hierro al máximo circuito después de 12 años de ausencia.Ese mismo jueves, los Xolos de Tijuana le harán los honores a los Tigres en el Estadio Caliente, mientras que el viernes 17 de julio, el actual campeón, Cruz Azul, comenzará la defensa de su corona visitando al Atlético de San Luis en la capital potosina.En lo que respecta a los equipos tapatíos, Atlas será el primero en entrar en acción cuando visite a León el viernes 17 de julio en el Estadio Nou Camp, mientras que Chivas hará su debut el sábado 18 de julio al recibir en casa a Pachuca a las 19:00 horas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF