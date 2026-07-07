La Liga MX dio a conocer el pasado mes de junio el calendario oficial del Torneo Apertura 2026, una edición que cuenta con el regreso del Atlante a la Primera División y por un inicio que coincidirá con la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ello, los aficionados ya pueden conocer cómo se desarrollará la competencia y cuáles serán los partidos más esperados del nuevo torneo del futbol mexicano.

Si no quieres perderte ningún detalle, aquí encontrarás las fechas destacadas del torneo y el calendario completo de todos los partidos del Apertura 2026, para que sigas de cerca cada jornada desde el silbatazo inicial hasta la definición del campeonato.

¿Cuándo inicia el Torneo Apertura 2026?

El pitazo inicial del Torneo Apertura 2026 está programado para el próximo jueves 16 de julio.

Esta fecha no es casualidad, ya que las autoridades del futbol mexicano han diseñado un calendario para no opacar ni interferir con la gran final de la Copa del Mundo 2026, pues el domingo 19 de julio no habrá ningún partido programado en el territorio nacional.

Ese mismo día se disputará el partido por el título mundial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, con rivales todavía por definir. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de ambos eventos sin tener que elegir entre su equipo local y el evento de la FIFA.

El primer partido del nuevo torneo de la Liga MX

El partido que levantará el telón será uno lleno de nostalgia. El Necaxa recibirá en el Estadio Victoria en Aguascalientes al Atlante, el regreso oficial de los Potros de Hierro al máximo circuito después de 12 años de ausencia.

Ese mismo jueves, los Xolos de Tijuana le harán los honores a los Tigres en el Estadio Caliente, mientras que el viernes 17 de julio, el actual campeón, Cruz Azul, comenzará la defensa de su corona visitando al Atlético de San Luis en la capital potosina.

En lo que respecta a los equipos tapatíos, Atlas será el primero en entrar en acción cuando visite a León el viernes 17 de julio en el Estadio Nou Camp, mientras que Chivas hará su debut el sábado 18 de julio al recibir en casa a Pachuca a las 19:00 horas.

Calendario completo Liga MX - Apertura 2026

Jornada 1

Jueves, 16 de julio | Necaxa vs Toluca | 19:00 | Victoria

Jueves, 16 de julio | Tijuana vs Tigres | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Viernes, 17 de julio | San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Libertad Financiera

Viernes, 17 de julio | León vs Atlas | 19:00 | Nou Camp

Viernes, 17 de julio | Juárez vs Puebla | 21:00 | Olímpico Benito Juárez

Sábado, 18 de julio | Pumas vs Santos | 17:00 | Olímpico Universitario

Sábado, 18 de julio | Chivas vs Pachuca | 19:00 | AKRON

Sábado, 18 de julio | Monterrey vs Atlante | 19:00 | BBVA

Sábado, 18 de julio | Querétaro vs América | 21:00 | La Corregidora

Jornada 2

Martes, 21 de julio | Cruz Azul vs Puebla | 19:00 | Banorte

Martes, 21 de julio | San Luis vs Pumas | 21:00 | Nemesio Díez

Viernes, 24 de julio | Tigres vs Toluca | 19:00 | Universitario

Viernes, 24 de julio | Necaxa vs América | 21:00 | Banorte

Viernes, 24 de julio | Tijuana vs León | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Sábado, 25 de julio | Chivas vs Juárez | 17:00 | AKRON

Sábado, 25 de julio | Atlas vs Santos | 21:00 | TSM Corona

Domingo, 26 de julio | Querétaro vs Monterrey | 17:00 | Victoria

Domingo, 26 de julio | Pachuca vs Atlante | 19:00 | Hidalgo

Jornada 3

Viernes, 31 de julio | Puebla vs Chivas | 19:00 | Cuauhtémoc

Viernes, 31 de julio | San Luis vs Atlas | 21:00 | Libertad Financiera

Viernes, 31 de julio | Juárez vs Pumas | 21:00 | Olímpico Benito Juárez

Sábado, 1 de agosto | Querétaro vs Tigres | 17:00 | La Corregidora

Sábado, 1 de agosto | León vs Pachuca | 19:00 | Nou Camp

Sábado, 1 de agosto | Atlas vs Monterrey | 19:00 | Jalisco

Sábado, 1 de agosto | Cruz Azul vs Atlante | 21:00 | Banorte

Domingo, 2 de agosto | América vs Santos | 17:00 | Banorte

Domingo, 2 de agosto | Toluca vs Necaxa | 19:00 | Nemesio Diez

Jornada 4

Sábado, 15 de agosto | Atlante vs Toluca | 17:00 | Banorte

Sábado, 15 de agosto | Monterrey vs Juárez | 19:00 | BBVA

Sábado, 15 de agosto | Atlas vs Tigres | 21:00 | Jalisco

Domingo, 16 de agosto | Pumas vs Querétaro | 12:00 | Olímpico Universitario

Domingo, 16 de agosto | América vs San Luis | 17:00 | Banorte

Domingo, 16 de agosto | Santos vs Chivas | 19:00 | TSM Corona

Domingo, 16 de agosto | Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Lunes, 17 de agosto | Necaxa vs León | 19:00 | Victoria

Lunes, 17 de agosto | Pachuca vs Puebla | 21:00 | Hidalgo

Jornada 5

Viernes, 21 de agosto | Puebla vs Santos | 19:00 | Cuauhtémoc

Viernes, 21 de agosto | Juárez vs América | 21:00 | Olímpico Benito Juárez

Sábado, 22 de agosto | Querétaro vs Toluca | 17:00 | La Corregidora

Sábado, 22 de agosto | Chivas vs Tijuana | 17:00 | AKRON

Sábado, 22 de agosto | León vs Monterrey | 19:00 | Nou Camp

Sábado, 22 de agosto | Tigres vs Atlante | 21:00 | Universitario

Sábado, 22 de agosto | Cruz Azul vs Atlas | 21:00 | Banorte

Domingo, 23 de agosto | San Luis vs Pachuca | 17:00 | Libertad Financiera

Domingo, 23 de agosto | Pumas vs Necaxa | 19:00 | Olímpico Universitario

Jornada 6

Viernes, 28 de agosto | Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 | Victoria

Viernes, 28 de agosto | Atlante vs León | 19:00 | Banorte

Viernes, 28 de agosto | Tijuana vs Pumas | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Sábado, 29 de agosto | Atlas vs Querétaro | 17:00 | Jalisco

Sábado, 29 de agosto | Pachuca vs Chivas | 17:00 | Hidalgo

Sábado, 29 de agosto | América vs Puebla | 19:00 | Banorte

Sábado, 29 de agosto | Santos vs Tigres | 21:00 | TSM Corona

Domingo, 30 de agosto | Toluca vs Juárez | 18:00 | Nemesio Diez

Domingo, 30 de agosto | Monterrey vs San Luis | 20:00 | BBVA

Jornada 7

Viernes, 4 de septiembre | Puebla vs Toluca | 19:00 | Cuauhtémoc

Viernes, 4 de septiembre | Juárez vs Pachuca | 21:00 | Olímpico Benito Juárez

Sábado, 5 de septiembre | San Luis vs Chivas | 17:00 | Libertad Financiera

Sábado, 5 de septiembre | Querétaro vs Necaxa | 17:00 | La Corregidora

Sábado, 5 de septiembre | Tigres vs América | 19:00 | Universitario

Sábado, 5 de septiembre | Santos vs Tijuana | 19:00 | Banorte

Sábado, 5 de septiembre | Atlas vs Atlante | 21:00 | Jalisco

Domingo, 6 de septiembre | Pumas vs León | 12:00 | Olímpico Universitario

Domingo, 6 de septiembre | Cruz Azul vs Monterrey | 20:00 | Banorte

Jornada 8

Viernes, 11 de septiembre | Necaxa vs Puebla | 19:00 | Victoria

Viernes, 11 de septiembre | Atlante vs Pachuca | 21:00 | Banorte

Viernes, 11 de septiembre | Tijuana vs Querétaro | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Sábado, 12 de septiembre | León vs San Luis | 17:00 | Nou Camp

Sábado, 12 de septiembre | Toluca vs Atlas | 17:00 / 19:00 / 21:00 | Nemesio Diez

Sábado, 12 de septiembre | Cruz Azul vs América | 17:00 / 19:00 / 21:00 | Banorte

Domingo, 13 de septiembre | Santos vs Juárez | 18:00 | TSM Corona

Domingo, 13 de septiembre | Chivas vs Pumas | 18:00 | AKRON

Domingo, 13 de septiembre | Monterrey vs Tigres | 20:00 | BBVA

Jornada 9

Viernes, 18 de septiembre | Puebla vs Atlante | 19:00 | Cuauhtémoc

Viernes, 18 de septiembre | Juárez vs Tigres | 21:00 | Olímpico Benito Juárez

Sábado, 19 de septiembre | Atlas vs Pumas | 17:00 | Jalisco

Sábado, 19 de septiembre | San Luis vs Necaxa | 17:00 | Libertad Financiera

Sábado, 19 de septiembre | Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 | BBVA

Sábado, 19 de septiembre | América vs Chivas | 21:00 | Banorte

Domingo, 20 de septiembre | Pachuca vs Tijuana | 18:00 | Hidalgo

Domingo, 20 de septiembre | Toluca vs Santos | 18:00 | Nemesio Diez

Domingo, 20 de septiembre | Querétaro vs León | 20:00 | La Corregidora

Jornada 10

Viernes, 25 de septiembre | Atlante vs Monterrey | 19:00 | Banorte

Viernes, 25 de septiembre | Tijuana vs Atlas | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Sábado, 26 de septiembre | Chivas vs Querétaro | 17:00 | AKRON

Sábado, 26 de septiembre | Santos vs Pachuca | 19:00 | TSM Corona

Sábado, 26 de septiembre | Tigres vs Puebla | 19:00 | Universitario

Sábado, 26 de septiembre | Cruz Azul vs Toluca | 21:00 | Banorte

Domingo, 27 de septiembre | Pumas vs San Luis | 12:00 | Olímpico Universitario

Domingo, 27 de septiembre | León vs Juárez | 19:00 | Nou Camp

Domingo, 27 de septiembre | Necaxa vs América | 21:00 | Victoria

Jornada 11

Viernes, 9 de octubre | Querétaro vs Atlante | 19:00 | La Corregidora

Viernes, 9 de octubre | Puebla vs León | 19:00 | Cuauhtémoc

Viernes, 9 de octubre | Tigres vs Toluca | 21:00 | Universitario

Sábado, 10 de octubre | Juárez vs Tijuana | 17:00 | Olímpico Benito Juárez

Sábado, 10 de octubre | Atlas vs Chivas | 19:00 | Jalisco

Sábado, 10 de octubre | América vs Monterrey | 21:00 | Banorte

Domingo, 11 de octubre | Pachuca vs Necaxa | 17:00 | Hidalgo

Domingo, 11 de octubre | San Luis vs Santos | 17:00 | Libertad Financiera

Domingo, 11 de octubre | Pumas vs Cruz Azul | 19:00 | Olímpico Universitario

Jornada 12

Viernes, 16 de octubre | Necaxa vs Atlas | 19:00 | Victoria

Viernes, 16 de octubre | Atlante vs Pumas | 21:00 | Banorte

Viernes, 16 de octubre | Tijuana vs Puebla | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Sábado, 17 de octubre | Chivas vs Tigres | 17:00 | AKRON

Sábado, 17 de octubre | Santos vs Querétaro | 17:00 | TSM Corona

Sábado, 17 de octubre | León vs América | 19:00 | Nou Camp

Sábado, 17 de octubre | Toluca vs Juárez | 19:00 | Nemesio Diez

Sábado, 17 de octubre | Cruz Azul vs Juárez | 21:00 | Banorte

Domingo, 18 de octubre | Monterrey vs Pachuca | 19:00 | BBVA

Jornada 13

Martes, 20 de octubre | San Luis vs Querétaro | 19:00 | Libertad Financiera

Martes, 20 de octubre | Juárez vs Atlante | 19:00 | Olímpico Benito Juárez

Martes, 20 de octubre | Tigres vs León | 21:00 | Universitario

Martes, 20 de octubre | Chivas vs Necaxa | 21:00 | AKRON

Miércoles, 21 de octubre | Puebla vs Monterrey | 19:00 | Cuauhtémoc

Miércoles, 21 de octubre | Atlas vs América | 19:00 | Jalisco

Miércoles, 21 de octubre | Toluca vs Tijuana | 19:00 | Nemesio Diez

Miércoles, 21 de octubre | Pachuca vs Cruz Azul | 21:00 | Hidalgo

Miércoles, 21 de octubre | Santos vs Pumas | 21:00 | TSM Corona

Jornada 14

Viernes, 23 de octubre | Necaxa vs Juárez | 19:00 | Victoria

Viernes, 23 de octubre | Atlante vs Toluca | 21:00 | Banorte

Sábado, 24 de octubre | León vs Toluca | 17:00 | Nou Camp

Sábado, 24 de octubre | Monterrey vs Chivas | 19:00 | BBVA

Sábado, 24 de octubre | Pumas vs Tigres | 21:00 | Olímpico Universitario

Domingo, 25 de octubre | Atlas vs Puebla | 17:00 | Jalisco

Domingo, 25 de octubre | América vs Pachuca | 17:00 | Banorte

Domingo, 25 de octubre | Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 | La Corregidora

Domingo, 25 de octubre | Tijuana vs Santos | 21:00 HC / 20:00 HL | Caliente

Jornada 15

Viernes, 30 de octubre | San Luis vs Atlas | 19:00 | Libertad Financiera

Viernes, 30 de octubre | Juárez vs Querétaro | 19:00 | Olímpico Benito Juárez

Viernes, 30 de octubre | Puebla vs Pumas | 21:00 | Cuauhtémoc

Sábado, 31 de octubre | Pachuca vs Tigres | 17:00 | Hidalgo

Sábado, 31 de octubre | Chivas vs Atlante | 19:00 | AKRON

Sábado, 31 de octubre | Monterrey vs Tijuana | 19:00 | BBVA

Sábado, 31 de octubre | América vs Toluca | 21:00 | Banorte

Domingo, 1 de noviembre | Santos vs Necaxa | 17:00 | TSM Corona

Domingo, 1 de noviembre | Cruz Azul vs León | 19:00 | Banorte

Jornada 16

Viernes, 6 de noviembre | San Luis vs Juárez | 19:00 | Libertad Financiera

Viernes, 6 de noviembre | Necaxa vs Tijuana | 19:00 | Victoria

Viernes, 6 de noviembre | Atlante vs Santos | 21:00 | Banorte

Sábado, 7 de noviembre | Atlas vs Pachuca | 17:00 | Jalisco

Sábado, 7 de noviembre | Tigres vs Cruz Azul | 17:00 | Universitario

Sábado, 7 de noviembre | Toluca vs Monterrey | 19:00 | Nemesio Diez

Sábado, 7 de noviembre | Pumas vs América | 21:00 | Olímpico Universitario

Domingo, 8 de noviembre | Querétaro vs Puebla | 18:00 | La Corregidora

Domingo, 8 de noviembre | León vs Chivas | 20:00 | Nou Camp

Jornada 17

Viernes, 20 de noviembre | Puebla vs Toluca | 19:00 | Cuauhtémoc

Viernes, 20 de noviembre | Juárez vs Atlas | 21:00 HC / 20:00 HL | Olímpico Benito Juárez

Viernes, 20 de noviembre | Tijuana vs Atlante | 21:00 HC / 19:00 HL | Caliente

Sábado, 21 de noviembre | Santos vs León | 17:00 | TSM Corona

Sábado, 21 de noviembre | Pachuca vs Cruz Azul | 17:00 | Hidalgo

Sábado, 21 de noviembre | Pumas vs Monterrey | 19:00 | Olímpico Universitario

Sábado, 21 de noviembre | Tigres vs América | 21:00 | Universitario

Domingo, 22 de noviembre | Chivas vs Cruz Azul | 17:00 | AKRON

Domingo, 22 de noviembre | Querétaro vs Necaxa | 19:00 | La Corregidora

Fechas de la Fase Final

Cuartos de Final

Ida: 25 y 26 de noviembre

Vuelta: 28 y 29 de noviembre

Semifinales

Ida: 2 y 3 de diciembre

Vuelta: 5 y 6 de diciembre

Final

Ida: 10 o 13 de diciembre

Vuelta: 24 o 27 de diciembre

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