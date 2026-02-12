Las y los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026, en Italia, están imparables. Luego de la fantástica actuación de Donovan Carrillo en el patinaje artístico individual, hoy se presentó el turno para las atletas Regina Martínez y Sarah Schleper en las montañas del país mediterráneo.

Las dos representantes en México, si bien tuvieron debut y despedida de la competencia olímpica, concretaron marcas que serán referentes para las próximas competidoras de las disciplinas de esquí alpino (Sarah Schleper) y esquí de fondo (Regina Martínez).

Regina Martínez

En punto de las 06:00 horas de este jueves, la doctora Martínez se presentó en la competencia de esquí de fondo, deporte en que por primera vez se registró la participación de México.

Con lágrimas de alegría en el rostro, Regina llegó como penúltima a la línea de meta; sin embargo, se consolida como la primera de una lista más importante para el deporte mexicano . Una pionera que abre la puerta para las futuras generaciones.

Lo que dejaba atrás no eran 10 kilómetros, sino años de esfuerzo para estar en esa línea de salida. Martínez descubrió el esquí de fondo cuando vivía en Minnesota, padeciendo "frío, soledad y depresión estacional". "El esquí de fondo me salvó y me devolvió un sueño", reconoció.

La mexicana se agarró a esa tabla aunque todo jugara en contra: iniciarse en un deporte con casi 28 años; hacerlo en esquí de fondo, cuando apenas había conocido antes la nieve, y compaginarlo con sus estudios de medicina.

Sarah Schleper

A las 04:30 horas, Sarah Schleper descendió por séptima vez en una competencia invernal de los Juegos Olímpicos, representando por tercera ocasión al deporte mexicano .

Su debut en Milán-Cortina 2026, dentro del supergigante, no solo fue un descenso técnico y preciso, sino también un acto simbólico en una edición especial para ella.

Tras superar los nervios de los primeros metros, la mexicana cumplió con su principal anhelo: esquiar como nunca. Enfrentó las curvas que, minutos antes, habían dejado fuera de la prueba a 17 de las mejores del mundo.

Con el reloj avanzando, Schleper demostró que toda la experiencia acumulada desde su primera participación en Nagano 1998 la había preparado para este recorrido. A sus 46 años, sabía que podría ser el último de su trayectoria.

Con la meta cada vez más cerca, Sarah disfrutó la parte final del recorrido y cruzó con un tiempo de 1:37.27. Ese resultado, además de otorgarle el respeto y la admiración de los aficionados, la colocó en el lugar número 26 del esquí alpino, el mejor registro en la historia para la categoría femenil mexicana .

México en Milano-Cortina 2026

Sin lugar a dudas, el nombre y las actuaciones de México se han colocado de nueva cuenta en la mirada internacional, esta vez por la representación positiva de su gente en el deporte olímpico.

