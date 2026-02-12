Chivas no llegará con Luis Romo al Clásico Nacional, el juego correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX . No hay forma sencilla en la que Gabriel Milito pueda sustitur al defensa de cara al encuentro contra las Águilas del América.

El periodista deportivo David Medrano compartió en un video en redes sociales las posibles alternativas que el director técnico argentino podría tener para suplir a Romo en el partido que se disputará en el Estadio AKRON este sábado.

Las alternativas de Milito

Diego Campillo

Si bien el experto señala que el joven "no tiene las condiciones" para desempeñar esta posición en la cancha, el joven ha jugado mucho más como central por derecha o como lateral, y podría jugar en la posición de Romo .

Fernando "Oso" González

Gabriel Milito bien podría explorar la función de Fernando González jugando en la misma posición de Luis Romo, pero este partido es decisivo para que Chivas se mantenga en la punta de la tabla general, y sería uno de los peores momentos para experimentar con las funciones de los elementos del Rebaño Sagrado .

Miguel "Micky" Tapias

Tapias puede moverse a la posición de central por izquierda y recorrer a José Castillo Pérez como central por derecha y así Daniel Aguirre se convertiría en el central libre en el campo.

Mal momento para que se presente esta dificultad en Chivas

Todo parece indicar que las estrategias, las alineaciones y el esfuerzo que Gabriel Milito ha edificado con la escuadra de Guadalajara ha dado resultados; sin embargo, la "buena racha" habría solicitado un sacrificio: Luis Romo .

En la recta final del encuentro contra los Cañoneros de Mazatlán desde El Encanto en el juego de la Jornada 5, el cuerpo técnico rojiblanco mostró preocupación debido a las lesiones de tres de sus jugadores:

Armando "Hormiga" González salió por molestias musculares

José Castillo por problemas en el tobillo derecho

Luis Romo abandonó el campo al no poder continuar

Todo parece indicar que el defensa que porta el número 7 tuvo un desgarre durante el partido del sábado. El accidente habría sucedido durante la prórroga del partido, luego de una salida a velocidad para defender el arco rojiblanco.

Romo lo habría hecho por el equipo, lo que ahora mantiene a Milito en angustia, pues no es fácil suplir a un jugador del calibre del defensa en un sistema como el de Guadalajara, porque es el hombre más importante en la salida de la pelota .

