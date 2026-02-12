En pleno Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín, los aficionados de Chivas y América revivirán una rivalidad marcada por todo menos por el amor, en el clásico por excelencia del futbol mexicano que se disputará durante la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

Identidades opuestas, ciclos de dominio alternados y broncas memorables mantienen vivo el clásico de clásicos en México, un duelo que convoca a sus seguidores y también a los neutrales.

Este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, las Chivas dirigidas por Gabriel Milito, líderes con 15 puntos y 5 victorias, recibirán en el Estadio AKRON en Guadalajara al América de André Jardine, que es octavo, con ocho unidades.

"Jugamos en casa contra el clásico rival, que tiene un gran equipo. Va a ser una muy buena prueba para nosotros", dijo Milito, consciente de que las Chivas se han convertido en el equipo a vencer.

Conformado totalmente por futbolistas mexicanos, el Guadalajara reclama su lugar de equipo protagonista con destacados como el portero Raúl Rangel, y Armando González, vigente campeón de goleo.

Del otro lado, el América de Jardine es un proyecto de esencia brasileña con tres mediocampistas recién llegados: Raphael Veiga, Vinicius Lima y Rodrigo Dourado.

Ese orgullo por lo mexicano, contrastado con la posibilidad de fichar figuras foráneas, es una de las razones convierten el América vs Chivas en el clásico de clásicos.

Mexicanos vs extranjeros

Desde hace un siglo, el Guadalajara es el único club mexicano que juega exclusivamente con futbolistas nacionales . Así se convirtió en "Campeonísimo" al ganar siete títulos de liga entre las temporadas 1956-1957 y 1964-1965.

En la Ciudad de México, el América era un equipo más hasta que en 1959 lo compró el empresario de la televisión Emilio Azcárraga Milmo, con la visión de convertirlo en antagonista de las populares Chivas.

"Quiero que mi equipo arrastre multitudes", decía Azcárraga, quien fortaleció al América con futbolistas extranjeros de reconocida calidad.

"Con el Guadalajara se impone el firme espíritu mexicanísimo del Campeonísimo; contrastando enormemente con la liga de las naciones que ha sido el América", expresó Jaime "El Tubo" Gómez, exportero de las Chivas, en un libro de su autoría.

Provincia vs ciudad

En los años 60, los futbolistas del América, asentados en Ciudad de México, y los del Guadalajara, en Jalisco, se aborrecían cuando coincidían en la Selección Mexicana.

Guillermo "El Tigre" Sepúlveda, exdefensa de Chivas, recordaba que en una concentración los americanistas los llamaron "jot... jalisquillos". Él, con su recia personalidad, les respondió: "méndig... chilangos mugrosos", y apuntó que "ahí empezó gran parte del pique que llevamos a la cancha".

En la historia de la Selección Mexicana, el América se ufana de ser el equipo con más jugadores convocados a Mundiales con 52, por encima del Guadalajara, que es segundo con 47.

Broncas descomunales

La rivalidad entre Chivas y América ha derivado en batallas campales. Entre las más antiguas, una en 1944 en la que fueron expulsados dos jugadores por bando.

En las semifinales de la temporada 1982-1983, el Guadalajara eliminó al América, que era favorito, y el partido devino en una pelea generalizada en el Estadio Azteca. Fueron suspendidos 16 jugadores.

"Se armó una bronca que infelizmente no se pudo controlar en varios minutos, fue un espectáculo que no deseábamos, pero no tuvimos más remedio que entrar a esa pelea", recordó Alfredo Tena, emblemático capitán del América.

En 1986, también en el Azteca, azulcremas y rojiblancos volvieron a pelear, y el partido fue suspendido a falta de 18 minutos, que se completaron mes y medio después. Todos los futbolistas fueron expulsados.

Lucha por la supremacía del futbol mexicano

Al ganar el Torneo Apertura 2006, el Guadalajara se afianzó como el equipo más laureado de la liga mexicana con 11 títulos; entonces, el América era segundo con 10. En las dos décadas siguientes, las Águilas llegaron a 16 ligas dejando a las Chivas con 12.

Solo una vez azulcremas y rojiblancos han disputado la final de liga, fue en la temporada 1983-1984. Las Águilas se coronaron en la llamada Final del siglo.

"Es el pasaje más importante que tenemos los americanistas", presume el chileno Carlos Reinoso, entrenador de esas Águilas.

El amor de la gente

El Guadalajara y el América son los dos equipos con más seguidores en México, según encuestas publicadas en 2025.

Un estudio de Nielsen, empresa estadounidense que mide audiencias, reveló que el América es el equipo con más seguidores con 24.7% de los encuestados, seguido por las Chivas con 19.2 por ciento.

En otra encuesta de la consultora mexicana Mitofsky, las Águilas lideran con 21% de las preferencias contra 17.1% de las Chivas.

