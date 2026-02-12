El pasado 10 de febrero, Donovan Carrillo, el patinador tapatío que representa a México en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, aseguró su pase a la Final de la competencia sobre hielo. El furor por este logro contagió a las y los mexicanos en el territorio, incluyendo a Rommel Pacheco, el titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

La gran actuación de Donovan Carrillo en la pista del Milano Ice Skating Arena encendió el orgullo nacional. El logro no pasó desapercibido para exclavadista, hoy funcionario, quien celebró la clasificación del jalisciense y le expresó su reconocimiento y apoyo para la gran Final.

" Lo ha hecho muy bien y estamos muy orgullosos de su participación en la rutina corta; en la larga tendrá más tiempo. Le deseamos el mayor de los éxitos y todos queremos que gane ", mencionó.

México, país con clima para todos los deportes

Pacheco destacó el origen humilde, pero determinante de la trayectoria de Donovan, al recordar que sus primeros pasos sobre el hielo ocurrieron en pistas ubicadas en centros comerciales. También subrayó que el patinador cuenta con un apoyo económico que le ha permitido establecerse en Canadá, donde entrena en instalaciones especializadas.

" México no es un país con clima para deportes de invierno. En el caso de Donovan, lo que hemos hecho es apoyarlo para vivir en Canadá y asistir a sus competencias. Tiene todo el respaldo de Conade para entrenar en un lugar donde puede prepararse mejor ".

Por último, el exclavadista extendió su reconocimiento al resto de la delegación mexicana que participa en la justa invernal y resaltó que todos sus integrantes recibirán el apoyo correspondiente al finalizar su participación, tal como establecen los tabuladores oficiales.

"El resto de los atletas mexicanos recibirá apoyo de acuerdo con los resultados; mantenemos comunicación con todos ellos", finalizó.

