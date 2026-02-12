Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey

Barcelona visita este miércoles al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey con las ausencias en ataque de Raphael Dias “Raphinha” y Marcus Rashford, lo que supone una desventaja para el conjunto blaugrana en su primer duelo de la serie ante un equipo de LaLiga.

Un día antes del encuentro, Hansi Flick, técnico del Barcelona, habló al respecto y negó que esta circunstancia haya hecho “fácil” su camino hacia las semifinales, como lo demuestra la eliminación del Real Madrid a manos del Albacete, equipo de la Segunda División.

“También hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera que han hecho una labor fantástica. No sé qué es más fácil. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro, el Betis y el Valencia, y los resultados fueron más amplios. Se trata de respetar a los rivales, que también se han clasificado y han demostrado la calidad para ganar contra los equipos de Primera”, señaló el estratega alemán.

Sobre las ausencias de Raphinha y Rashford, mencionó que ya tiene decidido cómo cubrirlas, aunque no adelantó nombres.

Por su parte, el Cholo Simeone relativizó la ventaja de jugar en casa al asegurar que la “gente es importante”, pero que los futbolistas son “determinantes”. Además, se refirió a las bajas que tendrá su equipo.

Sin Pablo Barrios ni Johnny Cardoso, ambos fuera por lesiones musculares, la principal novedad del conjunto rojiblanco estará en el centro del campo. Koke seguirá como mediocentro, acompañado en los interiores por Rodrigo Mendoza y Antoine Griezmann. Existen otras alternativas, como Baena o Almada, aunque ambos trabajaron este miércoles con los suplentes.

¿Quién transmitirá Atlético de Madrid vs. Barcelona en México?

Sky Sports transmitirá el partido en vivo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Mendoza, Koke, Baena; Lookman y Griezmann.

Director técnico: Diego Simeone.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Bernal, Dani Olmo; Fermín; Lamine Yamal y Lewandowski.

Director técnico: Hansi Flick.

La Real Sociedad salió victoriosa en el clásico vasco. EFE/L. Tejido

Real Sociedad supera 1-0 al Athletic Bilbao en la otra semifinal

La Real Sociedad venció 1-0 al Athletic Bilbao en San Mamés en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, gracias a un gol de Beñat Turrientes al minuto 62. El duelo de vuelta se jugará en marzo.

El conjunto donostiarra disputa su tercera semifinal consecutiva y busca volver a una final por primera vez desde que fue campeón en la temporada 2019-20. El Athletic, campeón en 2024 y con 24 títulos en el torneo, atraviesa su sexta semifinal en siete campañas, aunque no ha podido vencer a la Real en sus últimos cuatro enfrentamientos