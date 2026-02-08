Domingo, 08 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Horario y dónde ver EN VIVO el patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

En total, 147 patinadores de 34 países diferentes participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Por: El Informador

El pasado viernes 6 de febrero, en Milano-Cortina 2026 los ojos estuvieron puestos en la estrella estadounidense Ilia Malinin en su participación en patinaje artístico. EFE / ARCHIVO

El pasado viernes 6 de febrero, en Milano-Cortina 2026 los ojos estuvieron puestos en la estrella estadounidense Ilia Malinin en su participación en patinaje artístico. EFE / ARCHIVO

El patinaje artístico sobre hielo, uno de los deportes con mayor tradición olímpica en los Juegos de Invierno, debutó en Milano-Cortina 2026 el pasado viernes 6 de febrero, con los ojos puestos en la estrella estadounidense Ilia Malinin y, en clave española, en las dos parejas de danza sobre hielo.

EFE / ARCHIVO 
EFE / ARCHIVO 

Lee también: ¡Imágenes fuertes! Lindsey Vonn se cae en el esquí alpino de Milano-Cortina (VIDEO)

La siguiente categoría en comenzar será la danza sobre hielo. Es en la que España tiene más representación, con los dúos formados por Olivia Smart y Tim Dieck, sextos en el Mundial de 2025, y Sofía Val y Asaf Kazimov, debutantes en unos Juegos. 

En total, 147 patinadores de 34 países diferentes participarán en los Juegos. El equipo más grande es el de Estados Unidos, con dieciséis componentes, seguido de Canadá y Japón (12 cada uno). La competición se desarrollará en el Milano Ice Skating Arena de Milán. 

Horarios del patinaje artístico en Milán-Cortina 2026

Domingo 8 de febrero

Horario Categoría
12:30 Equipos-patinajes por parejas
13:45 Equipos-patinaje individual, femenino
14:55 Equipos-patinaje individual, masculino

 Lunes 9 de febrero

Horario Categoría
12:20 Danza sobre hielo-danza rítmica

Lunes 10 de febrero

Horario Categoría
11:30 Patinaje individual, masculino

Miércoles 11 de febrero

Horario Categoría
12:30 Danza sobre hielo-danza libre

Te puede interesar: Dónde ver EN VIVO la presentación del monoplaza de Checo Pérez y Cadillac

Viernes 13 de febrero

Horario Categoría
12:00 Patinaje individual, masculino-programa libre

Domingo 15 de febrero

Horario Categoría
12:45 Patinaje por parejas-programa corto

Lunes 16 de febrero

Horario Categoría
13:00 Patinaje por parejas-programa libre

Martes 17 de febrero

Horario Categoría
11:45 Patinaje individual (femenino)-programa corto

Jueves 19 de febrero

Horario Categoría
12:00 Patinaje individual (femenino)-programa libre

La transmisión EN VIVO del patinaje artístico en Milano-Cortina 2026 se podrá seguir a través de la plataforma de streaming ViX.

Con información de EFE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 
AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones