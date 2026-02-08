Horario y dónde ver EN VIVO el patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

El patinaje artístico sobre hielo, uno de los deportes con mayor tradición olímpica en los Juegos de Invierno, debutó en Milano-Cortina 2026 el pasado viernes 6 de febrero, con los ojos puestos en la estrella estadounidense Ilia Malinin y, en clave española, en las dos parejas de danza sobre hielo.

La siguiente categoría en comenzar será la danza sobre hielo. Es en la que España tiene más representación, con los dúos formados por Olivia Smart y Tim Dieck, sextos en el Mundial de 2025, y Sofía Val y Asaf Kazimov, debutantes en unos Juegos.

En total, 147 patinadores de 34 países diferentes participarán en los Juegos. El equipo más grande es el de Estados Unidos, con dieciséis componentes, seguido de Canadá y Japón (12 cada uno). La competición se desarrollará en el Milano Ice Skating Arena de Milán.

Horarios del patinaje artístico en Milán-Cortina 2026

Domingo 8 de febrero

Horario Categoría 12:30 Equipos-patinajes por parejas 13:45 Equipos-patinaje individual, femenino 14:55 Equipos-patinaje individual, masculino

Lunes 9 de febrero

Horario Categoría 12:20 Danza sobre hielo-danza rítmica

Lunes 10 de febrero

Horario Categoría 11:30 Patinaje individual, masculino

Miércoles 11 de febrero

Horario Categoría 12:30 Danza sobre hielo-danza libre

Viernes 13 de febrero

Horario Categoría 12:00 Patinaje individual, masculino-programa libre

Domingo 15 de febrero

Horario Categoría 12:45 Patinaje por parejas-programa corto

Lunes 16 de febrero

Horario Categoría 13:00 Patinaje por parejas-programa libre

Martes 17 de febrero

Horario Categoría 11:45 Patinaje individual (femenino)-programa corto

Jueves 19 de febrero

Horario Categoría 12:00 Patinaje individual (femenino)-programa libre

La transmisión EN VIVO del patinaje artístico en Milano-Cortina 2026 se podrá seguir a través de la plataforma de streaming ViX.

Con información de EFE.

