Horario y dónde ver EN VIVO el patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

El patinaje artístico sobre hielo, uno de los deportes con mayor tradición olímpica en los Juegos de Invierno, debutó en Milano-Cortina 2026 el pasado viernes 6 de febrero, con los ojos puestos en la estrella estadounidense Ilia Malinin y, en clave española, en las dos parejas de danza sobre hielo.La siguiente categoría en comenzar será la danza sobre hielo. Es en la que España tiene más representación, con los dúos formados por Olivia Smart y Tim Dieck, sextos en el Mundial de 2025, y Sofía Val y Asaf Kazimov, debutantes en unos Juegos. En total, 147 patinadores de 34 países diferentes participarán en los Juegos. El equipo más grande es el de Estados Unidos, con dieciséis componentes, seguido de Canadá y Japón (12 cada uno). La competición se desarrollará en el Milano Ice Skating Arena de Milán. Domingo 8 de febrero Lunes 9 de febreroLunes 10 de febreroMiércoles 11 de febreroViernes 13 de febreroDomingo 15 de febreroLunes 16 de febreroMartes 17 de febreroJueves 19 de febreroLa transmisión EN VIVO del patinaje artístico en Milano-Cortina 2026 se podrá seguir a través de la plataforma de streaming ViX.Con información de EFE.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS