Juárez y Toluca abrirán la actividad de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este miércoles. En caso de que desees ver el partido de ida, te ofrecemos el horario y las alternativas en canales de televisión o plataformas para que puedas disfrutarlo EN VIVO.

Cómo llegan Juárez y Toluca a la Liguilla del Apertura 2025

El campeón del torneo mexicano, Toluca, que dirige el argentino Antonio "Turco" Mohamed, visitará a los Bravos de Juárez del entrenador uruguayo Martín Varini, en el comienzo de la fase de cuartos de final.

Toluca, al haber liderado la fase regular del torneo, se posiciona como el principal contendiente al título. De conseguirlo, el equipo no solo se coronaría campeón, sino que también se uniría al selecto grupo de bicampeones en la historia de los torneos cortos, donde están Pumas, León y Atlas, y detrás de América, el único tricampeón en esta era.

El enfrentamiento plantea un duelo entre dos de los delanteros en mejor forma en el campeonato, el portugués del Toluca Paulinho, líder de la clasificación de goleadores, y el colombiano Óscar Estupiñán, del Juárez, cuyo equipo clasificó a los Cuartos de Final en el octavo lugar.

Esta fase consta de partidos de ida y vuelta. El pase a las semifinales lo obtendrá el equipo que anote el mayor número de goles en el total de 180 minutos. Si se produce un empate en el marcador global, avanzará el equipo que haya tenido la mejor posición en la tabla durante la fase regular.

Este partido de ida de la Liguilla se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Toluca

La transmisión del partido de ida de los Cuartos de Final estará disponible a través de streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 26 de noviembre, 19:00 horas

Miércoles 26 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: Caliente TV, FOX One, Tubi

