La quinta jornada de la fase Liga de la Champions League 2025-2026 tendrá juegos hoy martes 25 de noviembre. Esta edición, que mantiene el formato estrenado la temporada pasada con 36 equipos en un único bloque, verá a cada equipo jugar ocho partidos (cuatro en casa y cuatro fuera). Esta ronda se desarrollará entre septiembre de 2025 y enero de 2026, y los aficionados tienen a su disposición diversos canales para ver todos los encuentros EN VIVO.

Bajo el nuevo formato, los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los octavos de final. Por su parte, aquellos que terminen la fase liga entre la posición 9 y 24 disputarán un repechaje de ida y vuelta para asegurar su cupo en la ronda eliminatoria. Este panorama promete una jornada emocionante para los aficionados del futbol europeo.

Los partidos de la hoy, así como los de la temporada completa, estarán disponibles EN VIVO a través de diversas plataformas. Algunas transmisiones serán por televisión de paga, mientras que otras se ofrecerán exclusivamente por servicios de streaming, destacando Caliente TV y HBO MAX.

Partidos hoy martes 25 de noviembre de 2025 - Champions League EN VIVO

Ajax vs Benfica | 11:45 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Galatasaray vs Saint-Gilloise | 11:45 horas | Caliente TV, FOX |

Napoli vs Qarabag FK | 14:00 horas | HBO MAX |

Manchester City vs Bayer Leverkusen | 14:00 horas | Caliente TV |

Chelsea vs FC Barcelona | 14:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Borussia Dortmund vs Villarreal | 14:00 horas | Caliente TV |

O. Marseille vs Newcastle | 14:00 horas | HBO MAX, Space |

Slavia Praha vs Athletic Club | 14:00 horas | Caliente TV, FOX |

Bodø/Glimt vs Juventus | 14:00 horas | HBO MAX |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF