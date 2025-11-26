La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este jueves, y el único partido en la agenda corresponde a la ida entre Chivas y Cruz Azul. Para no perderte la acción EN VIVO, te decimos el horario y los canales disponibles para verlo.

Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a la Liguilla del Apertura 2025

Cruz Azul y Chivas, tercer y sexto lugar de la Tabla General, medirán sus fuerzas en el partido de ida que se llevará a cabo en Guadalajara.

La Máquina dejó ir el liderato general en la última jornada luego de perder 2-3 con los Pumas, y eso le valió caer hasta la tercera posición, tras sumar 35 puntos en 17 jornadas. Las diez victorias, cinco empates y dos derrotas le valieron a los celestes el pase directo a la fase de Cuartos de Final.

Por su parte, Chivas cerró el torneo como debía y amarró tres victorias consecutivas que le permitieron avanzar a la Liguilla de manera directa.

Con 29 unidades tras nueve victorias, dos empates y seis derrotas, los dirigidos por Gabriel Milito esperan superar a Cruz Azul y quitarse la espina luego de perder 1-2 en la Jornada 7 del torneo regular.

La fase de cuartos de final se juega con partidos de ida y vuelta. El pase a las semifinales lo obtendrá el equipo que anote la mayor cantidad de goles en el total de 180 minutos. Si la llave termina en un empate en el marcador global, avanzará el equipo que haya tenido la mejor posición en la tabla durante la fase regular.

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul, en la ida de la Liguilla del Apertura 2025, tendrá lugar este jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas. Se disputará en el Estadio AKRON, de Guadalajara, Jalisco.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Cruz Azul

La transmisión del partido de ida de los Cuartos de Final estará disponible a través de televisión por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas

Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

