Aston Martin anunció ajustes en la estructura de su liderazgo este miércoles 26 de noviembre. Estos cambios se dieron ante las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 (F1) que entrarán en vigor en 2026 y la incorporación de Cadillac como nuevo equipo a la parrilla.

Adrian Newey asumirá el cargo de jefe del equipo de Aston Martin Aramco a partir de 2026. Además de esta nueva función, Newey también será el responsable de dirigir al equipo técnico, lo que incluye supervisar las operaciones del automóvil en la pista.

El grupo comunicó a través de sus redes sociales y página oficial que los cambios estratégicos anunciados tienen como objetivo primordial asegurar que el equipo esté óptimamente preparado para capitalizar sus fortalezas colectivas durante la próxima temporada.

En las últimas semanas se rumoró con la llegada de Christian Horner como jefe de equipo, pero Aston Martin se decidió finalmente por Newey, de 66 años, que trabajó desde 2005 en Red Bull, precisamente con Horner, donde creó el RB19, el coche más dominante de la historia, el que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.

X / @F1

Así será el cambio en Aston Martin para 2026 en la F1

Aston Martin explicó que durante los últimos 14 meses, Andy Cowell ha liderado como director ejecutivo y director de la escudería en la implementación de los cambios estructurales muy necesarios para respaldar la transición a un equipo de trabajo completo preparado para las nuevas regulaciones en 2026.

Sin embargo, tras sentar las bases con éxito, Cowell asumirá el nuevo cargo de Director de Estrategia, por lo que reportará directamente al presidente ejecutivo, Lawrence Stroll. "Gracias a su inigualable experiencia y conocimientos en el desarrollo de unidades de potencia, Andy ayudará a optimizar las colaboraciones técnicas entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline, y colaborará estrechamente con los socios del equipo para garantizar la integración fluida de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis".

El equipo explicó que como socio técnico gerente, Adrian Newey será responsable de guiar al equipo técnico, incluidas las operaciones del automóvil en la pista, y asumirá el rol adicional de director del equipo a partir de 2026. Antes de llegar al grupo británico, se desempeñó como ingeniero de Red Bull, donde trabajó con los coches del mexicano Sergio "Checo" Pérez y el tetracampeón del mundo Max Verstappen, además de Williams y McLaren, aunque nunca antes había sido director de equipo.

Como presidente ejecutivo, Lawrence Stroll continuará liderando las funciones comerciales del equipo.

Ante el ajuste en el organigrama, Lawrence Stroll señaló que le complace que Adrian Newey asuma el cargo de director "lo que le permitirá aprovechar al máximo su experiencia creativa y técnica", y que junto con el cambio de puesto de Andy Cowell "garantizarán que el equipo esté en la mejor posición para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas".

El propio Newey dijo que en su estancia en Aston Martin en la actual temporada ha visto un "gran talento individual", y que "estoy deseando asumir este nuevo rol, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva, con Aston Martin ahora como equipo oficial, y al considerable desafío que supone la nueva normativa".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Checo Pérez destapa los retos y presiones que enfrentó en Red Bull

OF