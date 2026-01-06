Jornada 1 de la Liga MX solo tendrá tres partidos por TV abierta

Dentro de los próximos tres días, la Liga MX reavivará la pasión de las y los aficionados del balompié con el inicio del Torneo Clausura 2026 . Te daremos los detalles de la transmisión de los partidos y te diremos cuáles podrás disfrutar por televisión abierta.

El pasado mes de diciembre, Toluca se convirtió en el bicampeón de la liga mexicana de futbol tras derrotar a Tigres UANL en el partido de Vuelta de la Final del Torneo Apertura 2025 en tanda de penaltis, lo que desató la locura y alegría de los aficionados de los Diablos Rojos.

Con el inicio del nuevo certamen deportivo, el equipo de los dirigidos por Antonio Mohamed es el defensor oficial de la competencia, la cual sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 1?

En la J1, los equipos comienzan el camino en este certamen deportivo con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. Entre los partidos más atractivos de la jornada destacan el debut del América como visitante ante Xolos; el duelo entre Atlas y Puebla en el Estadio Jalisco; así como la presentación de Chivas en casa frente a Pachuca. Además, el domingo se cerrará la actividad con el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Tigres.

Televisión abierta

Viernes 9 de enero de 2026

Mazatlán vs Juárez

Estadio El Encanto, 18:00 horas

Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 10 de enero de 2026

Monterrey vs Toluca

Estadio BBVA, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

Domingo 11 de enero de 2026

Pumas vs Querétaro

Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

Streaming y televisión de paga

Viernes 9 de enero de 2026

Xolos vs América

Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión: FOX One, FOX

Atlas vs Puebla

Estadio Jalisco, 21:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

Estadio Akron, 17:00 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

Santos vs Necaxa

Estadio TSM Corona, 19:00 horas

Transmisión: ViX Premium

León vs Cruz Azul

Estadio León, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, FOX

Domingo 11 de enero de 2026

San Luis vs Tigres

Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

