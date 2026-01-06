Martes, 06 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

Jornada 1 de la Liga MX solo tendrá tres partidos por TV abierta

Disfruta sin costo de los impactantes partidos entre clubes mexicanos correspondientes a la Fecha 1 del Clausura 2026 

Por: Fabián Flores

En la J1, los equipos comienzan el camino en este certamen deportivo con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. Imago7 / ARCHIVO

En la J1, los equipos comienzan el camino en este certamen deportivo con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. Imago7 / ARCHIVO

Dentro de los próximos tres días, la Liga MX reavivará la pasión de las y los aficionados del balompié con el inicio del Torneo Clausura 2026. Te daremos los detalles de la transmisión de los partidos y te diremos cuáles podrás disfrutar por televisión abierta.

El pasado mes de diciembre, Toluca se convirtió en el bicampeón de la liga mexicana de futbol tras derrotar a Tigres UANL en el partido de Vuelta de la Final del Torneo Apertura 2025 en tanda de penaltis, lo que desató la locura y alegría de los aficionados de los Diablos Rojos.

Con el inicio del nuevo certamen deportivo, el equipo de los dirigidos por Antonio Mohamed es el defensor oficial de la competencia, la cual sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 1?

En la J1, los equipos comienzan el camino en este certamen deportivo con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. Entre los partidos más atractivos de la jornada destacan el debut del América como visitante ante Xolos; el duelo entre Atlas y Puebla en el Estadio Jalisco; así como la presentación de Chivas en casa frente a Pachuca. Además, el domingo se cerrará la actividad con el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Tigres.

Lee también: Camioncito Zapopan abre registro para Tesistán y Valle de los Molinos 

Televisión abierta

Viernes 9 de enero de 2026
  • Mazatlán vs Juárez
  • Estadio El Encanto, 18:00 horas
  • Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7
Sábado 10 de enero de 2026
  • Monterrey vs Toluca
  • Estadio BBVA, 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas
Domingo 11 de enero de 2026
  • Pumas vs Querétaro
  • Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

Streaming y televisión de paga

Viernes 9 de enero de 2026
  • Xolos vs América
  • Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión: FOX One, FOX
  • Atlas vs Puebla
  • Estadio Jalisco, 21:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium
Sábado 10 de enero de 2026
  • Chivas vs Pachuca
  • Estadio Akron, 17:00 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video
  • Santos vs Necaxa
  • Estadio TSM Corona, 19:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium
  • León vs Cruz Azul
  • Estadio León, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One, FOX
Domingo 11 de enero de 2026
  • San Luis vs Tigres
  • Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del centro de México

Te recomendamos: Sismo en Cihuatlán, el más fuerte de diciembre de 2025: SSN 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones