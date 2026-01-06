Jornada 1 de la Liga MX solo tendrá tres partidos por TV abierta

Dentro de los próximos tres días, la Liga MX reavivará la pasión de las y los aficionados del balompié con el inicio del Torneo Clausura 2026. Te daremos los detalles de la transmisión de los partidos y te diremos cuáles podrás disfrutar por televisión abierta.El pasado mes de diciembre, Toluca se convirtió en el bicampeón de la liga mexicana de futbol tras derrotar a Tigres UANL en el partido de Vuelta de la Final del Torneo Apertura 2025 en tanda de penaltis, lo que desató la locura y alegría de los aficionados de los Diablos Rojos.Con el inicio del nuevo certamen deportivo, el equipo de los dirigidos por Antonio Mohamed es el defensor oficial de la competencia, la cual sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).En la J1, los equipos comienzan el camino en este certamen deportivo con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. Entre los partidos más atractivos de la jornada destacan el debut del América como visitante ante Xolos; el duelo entre Atlas y Puebla en el Estadio Jalisco; así como la presentación de Chivas en casa frente a Pachuca. Además, el domingo se cerrará la actividad con el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Tigres. * Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF