Este fin de semana regresa la Liga MX con la actividad de la primera jornada del torneo Clausura 2026. Sin embargo, aunque faltan unos días para que se lleven a cabo los primeros partidos, los 18 equipos del futbol mexicano continúan con los movimientos en sus plantillas.A continuación, les presentamos las altas y bajas de cada equipo previo al inicio del Clausura 2026.AméricaAtlasAtlético San LuisCruz AzulChivasJuárezLeónMazatlánMonterreyNecaxaPachucaPueblaPumasQuerétaroSantosTigresTijuanaTolucaSV