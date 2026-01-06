El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó el reporte de los sismos acontecidos y registrados durante el pasado mes de diciembre de 2025 en México. En este resumen mensual aparece Jalisco como el estado que reportó el temblor más fuerte, de magnitud 5.5, en Cihuatlán. Aquí los detalles.

Durante diciembre de 2025, el SSN reportó 3 mil 56 sismos con epicentros en territorio mexicano y magnitudes entre 1.1 y 5.5 . La actividad se concentró principalmente en los estados de las siguientes zonas del país:

La costa del océano Pacífico

El Istmo de Tehuantepec

El Golfo de California

Algunas regiones del centro y norte

Sismo en Cihuatlán

El sismo de mayor magnitud de diciembre de 2025 fue de 5.5 y tuvo su epicentro a 228 kilómetros (km) al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. El siniestro ocurrió el 5 de diciembre a las 13:33 horas. Su mecanismo focal (rumbo = 105, echado = 81, deslizamiento = −177) indica que el evento se originó en una falla de deslizamiento lateral.

Ese mismo día, 5 de diciembre, se presentaron tres sismos con magnitudes 3.6, 3.8 y 4.1, ubicados al oeste del estado de Yucatán. Posteriormente, los días 11 y 15 de diciembre, ocurrieron otros dos eventos, de magnitudes 4.0 y 3.5, en la misma zona. Los epicentros se localizan cerca de la falla geológica de Ticul, la más extensa de la región, por lo que es altamente probable que estos sismos estén relacionados con fallas locales.

Otros sismos fuertes

Seguido del sismo en Cihuatlán, otros dos estados presentaron actividad sísmica de magnitud 5.2; el primero ocurrió el 3 de diciembre a las 21:45 horas, con epicentro a 48 km al sureste de La Crucecita, Oaxaca; el segundo se presentó el 21 de diciembre a las 20:20 horas, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 141 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas .

