¿Estados Unidos? Países que han sido excluidos de un Mundial por la FIFA

Estamos a menos de medio año del inicio del Mundial 2026 que coincide con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolas Maduro. En medio de este escenario político, surge la incertidumbre sobre si EU podría verse afectado en su participación en competiciones internacionales o incluso perder la sede del Mundial.

¿Qué países fueron excluidos por la FIFA?

Esta es la lista de países que fueron excluidos de un mundial por la FIFA:

Sudáfrica fue excluido durante el apartheid por un sistema de discriminación.

fue excluido durante el apartheid por un sistema de discriminación. Yugoslavia quedó fuera en los 90 por sanciones internacionales obligatorias.

quedó fuera en los 90 por sanciones internacionales obligatorias. Rusia fue suspendida tras la invasión a Ucrania, por razones de presión internacional masiva y riesgo operativo para las competiciones.

¿Qué dice la FIFA sobre la participación de EU en el Mundial?

Los Estatutos de la FIFA establecen principios claros, entre ellos la neutralidad política, la prohibición de cualquier forma de discriminación y la obligación de que las federaciones actúen sin injerencia gubernamental. Asimismo, el organismo rector del futbol internacional prioriza el respeto a los derechos humanos.

No obstante, no existe un artículo que sancione de manera automática a un país por decisiones relacionadas con su política exterior.

¿En qué casos la FIFA sanciona federaciones?

Es importante mencionar que, la FIFA sanciona federaciones, no gobiernos, y lo hace únicamente cuando se presentan las siguientes situaciones:

• Injerencia directa del Estado en la federación.

Violaciones graves a los reglamentos futbolísticos.

Riesgos comprobados para la seguridad de las competiciones.

O decisiones respaldadas por sanciones internacionales formales (como resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU).

