Pese a que el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya está por disputar la Jornada 11, los rumores en torno a jugadores que podrían sumarse a Club Deportivo Guadalajara continúan circulando. Uno de los nombres que ha aparecido en versiones recientes es el de Jonathan Gómez, un futbolista que ha sido mencionado como posible opción para reforzar la defensa del equipo que dirige el argentino Gabriel Milito.

En medio de las versiones que lo colocan en la órbita rojiblanca, el principal obstáculo para cualquier movimiento estaría relacionado con el aspecto económico. De acuerdo con estimaciones del portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Jonathan Gómez ronda actualmente los 800 mil euros (alrededor de 16 millones 374 mil 960 pesos mexicanos), cifra que suele utilizarse como referencia dentro de la industria del futbol.

Gómez, nacido en Estados Unidos pero con nacionalidad deportiva mexicana, actualmente juega en el Albacete de la Segunda División de España. Sin embargo, su presencia en ese equipo se debe a un préstamo, ya que sus derechos federativos pertenecen al PAOK FC de Grecia.

A sus 22 años, el defensor ha desarrollado parte de su carrera en el futbol europeo y cuenta incluso con una aparición con la selección mexicana absoluta. Estas características lo colocan como un perfil que encajaría con la política deportiva del Guadalajara, club que históricamente apuesta por futbolistas elegibles para representar a México.

INSTAGRAM/_jonathan.gomez

Además de ese monto estimado, su situación contractual también juega un papel importante. El jugador mantiene contrato con el PAOK hasta 2027, mientras que su préstamo con el Albacete está previsto hasta junio de 2026, lo que implica que cualquier negociación definitiva tendría que realizarse con el club griego.

No hay ofertas confirmadas

Hasta el momento no existe una oferta confirmada por parte de Chivas ni de otro club, por lo que cualquier posible interés se mantiene dentro del terreno de las especulaciones.

Las cifras mencionadas sobre su valor provienen de estimaciones publicadas por Transfermarkt, un portal especializado en estadísticas y mercado de futbol que funciona como referencia informativa, pero que no representa necesariamente el precio final de una eventual transferencia.

Por ahora, el futuro de Jonathan Gómez continúa ligado al futbol europeo, mientras su nombre sigue apareciendo en rumores relacionados con el Guadalajara y el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB