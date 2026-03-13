Irán responde tras dichos de Trump sobre jugar en el Mundial 2026

La Selección de Irán de futbol respondió tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que no era apropiado que participara en el Mundial 2026 que organiza junto a México y Canadá, y subrayó que "nadie puede excluirla" de la competición.

Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, selección que consiguió su plaza en el Mundial 2026 en la fase de clasificación, dijo el pasado miércoles 11 de marzo que "dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo", por lo que se aseguró que renunciaba a participar en el torneo.

También señaló que la situación actual en su país hace inviable la participación deportiva.

"A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

Luego, el propio Donald Trump publicó en redes sociales que la selección iraní sería bienvenida a pesar de la guerra.

"La Selección Nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió en su cuenta de la red Truth Social.

¿Qué respondió la Selección de Irán a Donald Trump?

La Selección de Irán, en su cuenta de Instagram, reivindicó sus derechos a jugar el Mundial 2026 y afirmó que si hay alguna selección que debe ser apartada del torneo, es la de Estados Unidos.

"Nadie puede excluir a la Selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento", añadió.

INSTAGRAM / @teammellifootball

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"El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de 'anfitrión' pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial", señaló la Selección de Irán en su cuenta de Instagram.

Irán logró su clasificación para su cuarta fase final consecutiva de un Mundial.

De acuerdo con el calendario del Mundial 2026, Irán debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos: el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 21 de junio contra Bélgica en la misma ciudad y el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

*Con información de EFE

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