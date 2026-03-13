León y Xolos se enfrentarán este sábado como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Estadio León será el escenario donde se verán las caras dos equipos que necesitan sumar para mejorar su posición en la Tabla del Clausura 2026 y no alejarse tanto de la pelea dentro del campeonato.

León llega a este compromiso en el lugar 13 de la clasificación con 10 puntos luego de diez jornadas. La Fiera ha tenido una campaña irregular, con resultados que no le han permitido escalar posiciones, por lo que buscará aprovechar su condición de local para reencontrarse con la victoria y recortar distancia respecto a los equipos que ocupan puestos de clasificación.

En su más reciente partido, el conjunto dirigido por Nacho Ambriz cayó por 4-2 ante Mazatlán, resultado que complicó aún más su situación en el certamen. Además, el equipo esmeralda todavía tiene pendiente el partido correspondiente a la J9 frente a Chivas, lo que representa una oportunidad extra para sumar unidades en las próximas fechas.

Xolos de Tijuana, por su parte, se encuentra en el puesto 14 de la Tabla General, con nueve puntos. El equipo fronterizo atraviesa un momento también difícil en el campeonato, por lo que buscará aprovechar esta visita para intentar salir de la parte baja de la clasificación.

El conjunto bajacaliforniano no ha conseguido ganar en sus últimos cinco partidos y, de los 15 puntos posibles en ese periodo, únicamente ha logrado sumar dos. Esta racha negativa ha frenado sus aspiraciones en el torneo, por lo que un resultado positivo es clave para recuperar terreno.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Xolos de la J11 - Liga MX

León recibirá a Xolos este sábado 14 de marzo en el Estadio León, en la ciudad de León, en partido correspondiente a la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador a través de las redes sociales de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 14 de marzo, 19:00 horas

Sábado 14 de marzo, 19:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: FOX One y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF