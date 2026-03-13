El duelo entre Toluca y Atlas se disputará este sábado como parte de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos llegan como uno de los protagonistas del campeonato, mientras que los rojinegros buscarán sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El Estadio Nemesio Diez será escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que quieren mantenerse competitivos en la tabla general.

Toluca llega a este compromiso en el segundo lugar de la clasificación con 24 puntos tras diez jornadas. El conjunto escarlata ha tenido una campaña sólida que lo mantiene entre los principales contendientes y con la mira puesta en el tricampeonato, algo que en torneos cortos solo ha conseguido América.

Los escarlata llegan a esta fecha con la reciente victoria de 3-1 sobre Bravos de Juárez.

Atlas, por su parte, ocupa el séptimo lugar con 16 unidades. Los rojinegros han tenido momentos de buen futbol en el torneo y buscarán sumar como visitantes para acercarse a los primeros puestos, además de dejar atrás la derrota ante Chivas en la pasada Jornada 10.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Atlas de la J11 - Liga MX

Toluca recibirá a Atlas este sábado 14 de marzo en el Estadio Nemesio Diez, de Toluca, Estado de México, en duelo correspondiente a la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por televisión abierta, de paga y en streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador a través de las redes sociales de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 14 de marzo, 19:00 horas

Sábado 14 de marzo, 19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: TUDN, TV Azteca, Canal 5 y ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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