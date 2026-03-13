Viernes, 13 de Marzo 2026

Futbol hoy 13 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El viernes 13 de marzo de 2026 trae consigo un apretado programa de futbol, perfecto para aquellos que prefieren terminar la semana observando partidos en una pantalla. La jornada abarca partidos en la Liga MX, la Liga Expansión MX y la Liga MX Femenil, así como también en Europa, con ligas como Bundesliga, LaLiga, Serie A y Ligue 1.

Si buscas qué ver este viernes, aquí te dejamos el calendario de partidos completo, organizado por torneo y con los horarios, así como los canales o plataformas donde se emitirán EN VIVO. De esta manera, podrás encontrar rápidamente cada partido del día y elegir cuál será el que acompañará tu tarde o tu noche futbolera.

Partidos HOY viernes 13 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Puebla vs Necaxa | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |
  • Juárez vs Monterrey | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 13 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Alebrijes Oaxaca vs Tapatío | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Mineros Zacatecas vs Tampico Madero | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Correcaminos vs Irapuato | 19:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 13 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • América vs León | 20:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos HOY viernes 13 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Alavés vs Villarreal | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 13 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Torino vs Parma | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 13 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Olympique de Marsella vs Auxerre | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 13 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

