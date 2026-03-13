El viernes 13 de marzo de 2026 trae consigo un apretado programa de futbol, perfecto para aquellos que prefieren terminar la semana observando partidos en una pantalla. La jornada abarca partidos en la Liga MX, la Liga Expansión MX y la Liga MX Femenil, así como también en Europa, con ligas como Bundesliga, LaLiga, Serie A y Ligue 1.Si buscas qué ver este viernes, aquí te dejamos el calendario de partidos completo, organizado por torneo y con los horarios, así como los canales o plataformas donde se emitirán EN VIVO. De esta manera, podrás encontrar rápidamente cada partido del día y elegir cuál será el que acompañará tu tarde o tu noche futbolera.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF