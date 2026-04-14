¿Qué necesita Barcelona para avanzar a Semifinales de la Champions League?

Este 14 de abril, Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en su estadio para disputar un sitio en las Semifinales de la Champions League. La racha de Barcelona ha sido terrible en los últimos enfrentamientos: en la Ida, cayó por dos tantos ante los Colchoneros y fueron eliminados de la Copa del Rey en Semifinales .

Esta será la última oportunidad de los blaugranas de demostrar su poderío en la cancha ante los rojiblancos con el objetivo de permanecer en la competencia de la UEFA. ¿Qué necesita Barcelona para avanzar a Semifinales?

¿Qué necesita Barcelona para avanzar a Semifinales de la Champions?

El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes (por quinta vez en menos de dos meses). Barcelona necesita (está forzado) remontar una desventaja de dos goles para volver a las Semifinales del certamen de la UEFA .

Los Colchoneros defienden en casa el margen 2-0 que sacaron con su victoria en el partido de Ida e intentar meterse entre los cuatro mejores de la competición europea por primera vez en casi una década.

El Barça venció 2-1 al Atlético en Madrid en un partido de LaLiga el 4 de abril, antes del encuentro de Ida de la semana pasada.

Los equipos ya se habían enfrentado dos veces en las Semifinales de la Copa del Rey, cuando el Atlético ganó 4-0 en casa y luego avanzó a la Final pese a perder 3-0 en Barcelona en el partido de Vuelta.

El Atlético no disputa las Semifinales desde 2017. El Barça sucumbió ante el Inter de Milán en esa instancia el año pasado.

¿Dónde ver la Vuelta de los Cuartos de Final entre el Atleti y Barcelona?

El equipo que avance este 14 de abril se enfrentará al Arsenal o al Sporting de Lisboa en las Semifinales. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. El encuentro de vuelta en Inglaterra se juega el miércoles.

Disfruta el juego de hoy por HBO MAX y a través de la cobertura más completa que EL INFORMADOR tiene para ti en el siguiente enlace. El juego comienza a las 13:00 horas. ¡No te lo pierdas!

Con información de AP.

Te recomendamos: México cierra preparación en Toluca frente a Serbia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF