Una auténtica fiesta se espera el próximo domingo 26 de abril a las 13:00 horas en el Domo CODE con la función de lucha libre que protagonizarán Pimpinela, Octagón, el hijo de Octagón y Huracán Ramírez Jr., misma que tendrá como principal objetivo celebrar el Día de las Niñas y los Niños.

Fecha y sede de la Función de Lucha Libre por el Día del Niño

Este martes se anunció de manera oficial que el inmueble ubicado sobre avenida Alcalde recibirá por cuarta edición a grandes estrellas de la lucha libre mexicana para festejar a los más pequeños del hogar por su día tan especial, con la distinción de que todos los infantes tendrán acceso gratis en compañía de un adulto con boleto pagado, así lo dio a conocer Fernando Ortega, director general de CODE Jalisco.

"Será un día de fiesta y celebración dirigido a las niñas y los niños, por lo que ellos entrarán gratis siempre y cuando estén acompañados por un adulto con boleto pagado. Más allá de que el CODE jamás lo ha hecho como un modelo de negocio, este deporte es un gran espectáculo y merece todo nuestro respeto", señaló el director.

Mientras que Edgar Alejandre, promotor del evento, destacó el regreso del maestro Octagón a la Perla Tapatía después de 10 años. Y dio otros detalles sobre las figuras que engalanarán la función.

"Es muy importante la unión de estas fuerzas para realizar este tipo de eventos porque el maestro Octagón regresa a Guadalajara en el marco de sus 44 años como luchador profesional, que los cumple justamente el 30 de abril. Pero, además, también vienen otras figuras como el Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Brian 'la Bomba' Villa, Pimpinela, Faby Apache, el Gallo, entre otros", agregó Alejandre.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

El costo de los boletos será de 250 pesos de la primera a la quinta fila, en tanto que, la entrada general tendrá un precio de 150 pesos, y se podrán adquirir en la taquilla del Domo CODE en la semana del evento.

Función de Lucha Libre por el Día del Niño

26 de abril | Domo CODE | 13:00 horas

Lucha inicial 4 vs 4

Diamante Negro Jr., KDT Aéreo, el Tapatío y Wendy la Loca vs Madrux, Gato Maléfico, Rey Linge y Payaso Caos

Lucha especial 4 vs 4 | Jalisco vs CDMX

Guerrero imperial, Príncipe Faruk, Danger Jr. y Estrella Oriental vs Quetza, Bastian, Telquin e Imaginario

Lucha especial

Príncipe Ángel, Cometa Galáctico, Bengala y Gallo Colorado vs Kosako Jr., Peligro Azteca, Indio Sinaloense y Estrella Celestial

Lucha semifinal relevos mixtos

Pimpinela, Faby Apache y El Gallo vs Viuda Arcoíris, Danesa y Makabre

Lucha estrella

Octagón, Hijo de Octagón y Huracán Ramírez Jr. vs Veneno, Brian Villa e Hijo del Alebrije

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