Javier Aguirre dará permiso especial a jugadores de la Selección Mexicana

La concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue generando conversación dentro del futbol mexicano. Aunque el equipo dirigido por Javier Aguirre ya trabaja en el Centro de Alto Rendimiento con varios de los convocados, el estratega decidió conceder un permiso especial a los futbolistas para que puedan reunirse con sus familias durante el fin de semana por el Día de las Madres.

La medida surge después de la controversia provocada por la negativa de liberar a jugadores para disputar compromisos con sus clubes en plena Liguilla y otros torneos internacionales. De acuerdo con reportes difundidos, los seleccionados podrán abandonar temporalmente la concentración el próximo domingo , aunque únicamente para convivir con sus familias y no para reincorporarse a sus equipos.

El entorno alrededor del combinado nacional se tensó en días recientes tras las diferencias entre directivos y clubes de la Liga MX por el manejo de los futbolistas convocados. El conflicto tomó fuerza cuando Toluca buscó contar con algunos de sus seleccionados para disputar la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, argumentando que el encuentro se jugaba antes del horario establecido para reportar con el Tri.

La postura generó inquietud, especialmente en el caso de Chivas, sin embargo, fue respetado el acuerdo previamente establecido y todos los futbolistas acudieron al CAR en el tiempo pactado.

Desde meses atrás, la Federación Mexicana de Futbol y los dueños de la Liga MX habían acordado que los seleccionados iniciarían una concentración prolongada antes de la Copa del Mundo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al torneo internacional . Por ello, los jugadores convocados permanecerán fuera de actividad con sus equipos durante la fase final del Clausura 2026.

SV