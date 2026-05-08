El próximo 11 de junio, México volverá a colocarse en el mapa mundial cuando inaugure la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia de apertura que promete combinar música, cultura y tradición en el Estadio Azteca.

La casa del futbol de todos los mexicanos será el escenario de la primera gran celebración del torneo, la cual arrancará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia formará parte de una trilogía de aperturas que también se realizarán en Canadá y Estados Unidos , países que compartirán la organización de la Copa del Mundo.

Uno de los principales atractivos será la participación de importantes figuras de la música latina. Entre los artistas confirmados aparecen Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes darán vida al álbum oficial de la justa mundialista.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Además del espectáculo musical, la ceremonia tendrá una fuerte carga cultural. La producción estará inspirada en el papel picado, una de las expresiones artesanales más representativas de México , utilizada como símbolo de celebración, identidad y tradición. El concepto busca mostrar al mundo una imagen colorida y auténtica del país anfitrión.

Los aficionados también tendrán un papel importante dentro del evento, ya que la FIFA pidió a los asistentes llegar con anticipación para formar parte de las dinámicas y activaciones previas al encuentro. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, lo que permitirá a los seguidores disfrutar de distintas experiencias alrededor del partido inaugural.

La noche también tendrá un valor histórico para el futbol mundial . El Estadio Azteca se convertirá en el primer inmueble en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, consolidando su lugar como uno de los escenarios más emblemáticos en la historia del deporte.

SV