Dónde ver EN VIVO América vs Toluca por la semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil

La liguilla de la Liga MX Femenil continúa este fin de semana y las Águilas del América llegan con un pie y medio en la final. El conjunto azulcrema recibirá a las Diablas Rojas del Toluca en el duelo de vuelta de las semifinales, en un encuentro donde las mexiquenses buscarán cerrar la serie con dignidad, luego de la contundente derrota de 7-1 sufrida en la ida en el Estadio Nemesio Diez.

América Femenil dejó claro por qué terminó como líder del torneo con 42 puntos, al desplegar un futbol rápido, dinámico y sólido durante los 90 minutos del primer partido.

Las anotaciones de Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez, el doblete de Geyse Ferreira, además de los tantos de Irene Guerrero, Nancy Antonio y Aylin Aviléz, prácticamente sentenciaron la eliminatoria y dejaron a Toluca dependiendo de una auténtica hazaña para avanzar a la final.

En caso de concretar el pase, América disputará su tercera final consecutiva en busca de conquistar el tercer título de su historia en la Liga MX Femenil.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo domingo 10 de mayo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

La transmisión del partido podrá seguirse a través de ViX, TUDN, YouTube y Canal 9 a partir de las 12:00 horas.

MF