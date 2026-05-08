Chivas busca una remontada histórica frente a Tigres en el AKRON

La historia del Guadalajara está llena de capítulos en los que el equipo logró levantarse en los momentos más complicados de la fiesta grande del futbol mexicano. Ahora, tras la derrota 3-1 frente a Tigres en la ida de los Cuartos de Final, el Rebaño vuelve a enfrentar un escenario límite: ganar por al menos dos goles en casa para mantener vivo el sueño de avanzar.

Aunque la misión luce complicada, el conjunto rojiblanco ya ha demostrado en distintas ocasiones que sabe responder bajo presión . A lo largo de los torneos cortos, Chivas ha protagonizado remontadas que reforzaron su reputación como un equipo capaz de reaccionar cuando parece estar contra las cuerdas.

La remontada más reciente ocurrió en el Clausura 2023, cuando Guadalajara eliminó al América en las Semifinales. Después de perder 0-1 en la ida, el panorama parecía favorecer por completo a las Águilas. Sin embargo, en el Estadio Azteca, Chivas ofreció uno de sus partidos más sólidos de los últimos años y consiguió una victoria de 3-1 para darle la vuelta a la serie y clasificar a la Final.

Pero esa no ha sido la única vez que el Rebaño logró revertir una eliminatoria adversa. En el Clausura 2006, el equipo cayó 3-2 ante Jaguares de Chiapas en el partido de ida de los Cuartos de Final. Obligado a ganar como visitante, Guadalajara respondió con autoridad y terminó imponiéndose 4-2 en Chiapas, en un duelo marcado por la contundencia rojiblanca.

Dos años antes, en el Clausura 2004, Chivas construyó una de sus Liguillas más recordadas gracias a su capacidad de reacción. Primero remontó un 2-0 en contra frente al Atlante en los Cuartos de Final. En la vuelta, el equipo ganó 3-1 y avanzó por su posición en la tabla.

Esa misma historia se repitió en las Semifinales de aquel torneo. Luego de perder 1-0 ante Toluca en la ida, Guadalajara volvió a responder en casa y consiguió un triunfo de 2-0 que lo colocó en la gran Final.

Sin embargo, ninguna remontada rojiblanca es tan recordada como la lograda ante Cruz Azul en el Clausura 2003 . Chivas perdió 4-1 en el partido de ida y parecía completamente eliminado. En la vuelta, incluso comenzó perdiendo nuevamente, lo que hacía todavía más improbable cualquier reacción. Aun así, impulsado por su afición en el Estadio Jalisco, el equipo protagonizó una noche histórica al ganar 4-1, empatar el marcador global y avanzar gracias a su posición en la tabla.

Con esos antecedentes, Guadalajara buscará escribir un nuevo capítulo de remontadas en su historia. La tarea frente a Tigres exige un partido casi perfecto, pero el pasado demuestra que, en Liguilla, Chivas ha sabido convertir escenarios adversos en noches memorables.

SV