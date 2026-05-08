Cruz Azul busca liquidar a un Atlas obligado a la remontada

La Liguilla del Clausura 2026 entra en su fase más dramática. Este sábado 9 de mayo, la cancha del Estadio Azteca será el escenario donde Cruz Azul y Atlas definan al invitado a las semifinales. Tras un partido de ida trepidante en el Estadio Jalisco, la moneda está en el aire, aunque con una balanza que se inclina ligeramente hacia el lado celeste.

La Máquina llega a este compromiso de vuelta con una ventaja de 3-2 en el marcador global . En Guadalajara, el equipo dirigido por Joel Huiqui de manera interina demostró oficio y contundencia, destacando la figura de Christian Ebere, quien se despachó con un doblete (incluyendo el gol de la victoria al minuto 87), sumado a una anotación de Rodolfo Rotondi. Por los Rojinegros, Arturo "Ponchito" González y Aldo Rocha mantuvieron viva la esperanza de "La Fiel" en un duelo que tuvo de todo: desde remontadas parciales hasta drama en el manchón penal.

Para Cruz Azul, el reto será manejar la ansiedad y no ceder el protagonismo ante su gente. La solidez defensiva mostrada por Willer Ditta y Gonzalo Piovi será vital para contener los embates de un Atlas que, históricamente, sabe lo que es remontar ante los celestes (como aquel Invierno 2000).

Por su parte, Diego Cocca deberá ajustar las desatenciones defensivas que costaron caro en la ida . Con la obligación de proponer desde el primer minuto, el conjunto tapatío apelará a la mística que los llevó a ser protagonistas en torneos recientes.

El pitazo inicial sonará a las 21:15 horas, en una noche donde se definirá si el "vuelo" de la Máquina continúa firme hacia la décima o si la Academia firma una de sus remontadas más memorables en patio ajeno.

¿Qué necesitan para avanzar?

El criterio de desempate en esta fase sigue siendo el marcador global y, en caso de igualdad, la posición en la tabla general. Cabe recordar que Cruz Azul finalizó como tercer lugar, mientras que el Atlas de Diego Cocca entró como sexto .

Cruz Azul: Tiene el panorama más claro. Le basta cualquier victoria o empate. Incluso, se puede permitir perder por un gol de diferencia (0-1, 1-2, etc.), ya que el empate global le daría el pase por su mejor desempeño en la fase regular.

Atlas: Los Zorros por su parte, están obligados a la épica. Para avanzar de forma directa, necesitan ganar por dos goles o más de diferencia (0-2, 1-3, etc.). Ganar por la mínima no les sirve, pues quedarían eliminados por la posición en la tabla.

Antecedentes en fase final (torneos cortos)

Clausura 2023: Cruz Azul 0-1 Atlas / Repechaje

Invierno 2000: Atlas 0-1 Cruz Azul / Ida 4tos

Invierno 2000: Cruz Azul 0-2 Atlas / Vuelta 4tos

Verano 1999: Cruz Azul 0-4 Atlas / Ida Semifinal

Verano 1999: Atlas 2-0 Cruz Azul / Vuelta Semifinal

Invierno 1997: Atlas 1-0 Cruz Azul / Ida 4tos

Invierno 1997: Cruz Azul 4-1 Atlas / Vuelta 4tos

SV