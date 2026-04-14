El martes 14 de abril de 2026 cuenta con una de las jornadas más atractivas de la semana con actividad en la Champions League, la Concacaf Champions Cup y la Copa Libertadores, concentrando varios de los partidos más esperados del futbol internacional.

Destacan enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Barcelona, así como Liverpool y PSG en los cuartos de final de la Champions League. En el ámbito más local, Cruz Azul y América tienen compromisos en la Concachampions.

La actividad no se limita a Europa y Norteamérica, ya que Sudamérica vivirá una jornada intensa con múltiples partidos de Copa Libertadores que pueden marcar el rumbo de la fase de grupos. Equipos como Boca Juniors y Nacional buscan hacer fuerte su posición en el torneo.

Aquí te compartimos el calendario de los partidos del día, con sus horarios y canales de transmisión en vivo para que no te pierdas un solo segundo de la programación.

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Champions League EN VIVO

Atlético de Madrid vs Barcelona | 13:00 | HBO Max |

Liverpool vs PSG | 13:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Cruz Azul vs LAFC | 19:00 | FOX One, FOX |

América vs Nashville SC | 21:30 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Estudiantes vs Cusco FC | 16:00 | Disney+, ESPN 2 |

Nacional vs Tolima | 16:00 | Disney+ |

Cerro Porteño vs Junior | 16:00 | Disney+ |

Boca Juniors vs Barcelona SC | 18:00 | Disney+, ESPN 2 |

Bolívar vs La Guaira | 18:00 | Disney+ |

LDU Quito vs Mirassol | 20:00 | Disney+ |

Universitario vs Coquimbo Unido | 20:00 | Disney+ |

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Vasco da Gama vs Audax Italiano | 18:00 | Disney+ |

Palestino vs Montevideo City Torque | 18:30 | Disney+ |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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