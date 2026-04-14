El martes 14 de abril de 2026 cuenta con una de las jornadas más atractivas de la semana con actividad en la Champions League, la Concacaf Champions Cup y la Copa Libertadores, concentrando varios de los partidos más esperados del futbol internacional.Destacan enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Barcelona, así como Liverpool y PSG en los cuartos de final de la Champions League. En el ámbito más local, Cruz Azul y América tienen compromisos en la Concachampions.La actividad no se limita a Europa y Norteamérica, ya que Sudamérica vivirá una jornada intensa con múltiples partidos de Copa Libertadores que pueden marcar el rumbo de la fase de grupos. Equipos como Boca Juniors y Nacional buscan hacer fuerte su posición en el torneo.Aquí te compartimos el calendario de los partidos del día, con sus horarios y canales de transmisión en vivo para que no te pierdas un solo segundo de la programación.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF