Martes, 14 de Abril 2026

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Futbol hoy 14 de abril de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Consulta el calendario completo para que tengas detalle de todos los canales de transmisión, así como el horario para que puedas ver los juegos del día

Por: Oralia López

Europa protagoniza la programación de futbol de este martes 14 de abril de 2026. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Europa protagoniza la programación de futbol de este martes 14 de abril de 2026. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El martes 14 de abril de 2026 cuenta con una de las jornadas más atractivas de la semana con actividad en la Champions League, la Concacaf Champions Cup y la Copa Libertadores, concentrando varios de los partidos más esperados del futbol internacional.

Destacan enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Barcelona, así como Liverpool y PSG en los cuartos de final de la Champions League. En el ámbito más local, Cruz Azul y América tienen compromisos en la Concachampions.

La actividad no se limita a Europa y Norteamérica, ya que Sudamérica vivirá una jornada intensa con múltiples partidos de Copa Libertadores que pueden marcar el rumbo de la fase de grupos. Equipos como Boca Juniors y Nacional buscan hacer fuerte su posición en el torneo.

Aquí te compartimos el calendario de los partidos del día, con sus horarios y canales de transmisión en vivo para que no te pierdas un solo segundo de la programación.

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Champions League EN VIVO

  • Atlético de Madrid vs Barcelona | 13:00 | HBO Max |
  • Liverpool vs PSG | 13:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • Cruz Azul vs LAFC | 19:00 | FOX One, FOX |
  • América vs Nashville SC | 21:30 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Estudiantes vs Cusco FC | 16:00 | Disney+, ESPN 2 |
  • Nacional vs Tolima | 16:00 | Disney+ |
  • Cerro Porteño vs Junior | 16:00 | Disney+ |
  • Boca Juniors vs Barcelona SC | 18:00 | Disney+, ESPN 2 |
  • Bolívar vs La Guaira | 18:00 | Disney+ |
  • LDU Quito vs Mirassol | 20:00 | Disney+ |
  • Universitario vs Coquimbo Unido | 20:00 | Disney+ |

Partidos HOY martes 14 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Vasco da Gama vs Audax Italiano | 18:00 | Disney+ |
  • Palestino vs Montevideo City Torque | 18:30 | Disney+ |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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