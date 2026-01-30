El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la competencia en el inicio de la Jornada 4 (J4), que comienza a disputarse este viernes 30 de enero, una fecha en la que seis equipos querrán quedarse con los tres puntos.

Los aficionados podrán ver los partidos EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, de paga y streaming, lo que permite planear de manera anticipada para no perder detalle de la actividad futbolística, sobre todo del equipo de preferencia.

La agenda de este viernes tiene enfrentamientos entre clubes con aspiraciones distintas, en duelos que pueden comenzar a marcar tendencias rumbo a la mitad del torneo.

A continuación, te compartimos la agenda completa de los partidos de hoy, con horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy viernes 30 de enero - Liga MX EN VIVO

Puebla vs Toluca | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Pumas vs Santos | 21:00 | ViX Premium

Juárez vs Cruz Azul | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX este viernes 30 de enero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambio de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

