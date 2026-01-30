Viernes, 30 de Enero 2026

Deportes | Abierto de Australia

Djokovic vence a Sinner en Semifinales; buscará el título 25 en Australia

El serbio se verá en la final con el joven Carlos Alcaraz este domingo

Por: Fabián Flores

Djokovic, ganador y finalista del Abierto de Australia 2026. EFE / J. Ross

El tenista serbio Novak Djokovic salió victorioso, tras cuatro horas con 9 minutos, en el partido de Semifinal del Abierto de Australia contra el italiano Jannik Sinner. El marcador final fue: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

Con este triunfo en Melbourne, Djokovic se enfrentará contra el español Carlos Alcaraz este domingo por el Grand Slam, que puede ser el primero en este certamen para la joven promesa o el número 25 para el veterano. 

