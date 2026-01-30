El tenista serbio Novak Djokovic salió victorioso, tras cuatro horas con 9 minutos, en el partido de Semifinal del Abierto de Australia contra el italiano Jannik Sinner. El marcador final fue: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

Con este triunfo en Melbourne, Djokovic se enfrentará contra el español Carlos Alcaraz este domingo por el Grand Slam, que puede ser el primero en este certamen para la joven promesa o el número 25 para el veterano.

En momentos, más información…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF