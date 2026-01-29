Mundial 2026 atraerá a millones de personas a todo México

A 133 días de que empiece el Mundial 2026, la expectativa sobre la fiesta que se vivirá —por el gran torneo futbolístico— en México, es cada vez mayor.

En el evento de presentación de la gira del trofeo en el país, el director general de FIFA México, J urgen Mainka, reveló que "esperamos 800 mil aficionados en los estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y más de seis millones de personas en los distintos FIFA Fan Fest".

Cifras que reflejan lo que significará tener por tercera ocasión al principal evento futbolístico en el mundo y uno de los más importantes, sólo equiparable a los Juegos Olímpicos.

Entre fase de grupos, las rondas de dieciseisavos y octavos de final, México albergará 13 partidos en sus tres sedes. La Ciudad de México tendrá cinco partidos, mientras que Guadalajara y Monterrey, cuatro cada una.

Las tres urbes se prepararon para recibir a millones de turistas de todo el orbe, en lo que será la tercera Copa del Mundo que se lleve a cabo en el país.

En el Monumento a la Revolución, donde se llevó a cabo la presentación de la gira, acompañaron al directivo de la FIFA, Alejandra Fraustro, secretaria de Turismo de la Ciudad de México; Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial 2026; y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien reveló que —en la capital del país— la Copa FIFA será exhibida en la Utopía de la Magdalena Mixiuhca.

Cuevas, representante del Gobierno ante la FIFA para el Mundial 2026, destacó con orgullo que la gira empezará en México y "queremos lograr que el futbol llegue a todo el país".

Después de estar en tierra mexicana, la icónica Copa FIFA tendrá recorridos por Estados Unidos y Canadá, las otras dos sedes en esta peculiar edición del gran certamen futbolístico.

Esta gira, que permitirá a los aficionados tomarse fotografías con el trofeo y vivir una experiencia inmersiva con un formato interactivo, será totalmente gratuita y tendrá un recorrido por nueve urbes del país (Guadalajara, León, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y Ciudad de México). La duración será de 26 días.

El trofeo llegará al país el 26 de febrero, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y —a partir de ahí— empezará el recorrido por la Perla Tapatía del 28 de febrero al 2 marzo, hasta concluir su gira en la capital del país del 5 al 8 de junio.

Solamente serán tres días antes de la inauguración de Norteamérica 2026.

Dato

* 13 duelos de la Copa del Mundo se llevarán a cabo en México (cinco en el Azteca).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

