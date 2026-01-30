El partido entre América y Necaxa se disputará este sábado 31 de enero como parte de la Jornada 4 (J4) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan envueltos en un contexto de mucha exigencia, donde el resultado comienza a tener peso en el ánimo, la toma de decisiones y la presión del entorno. Para que no te lo pierdas, te contamos a qué hora empieza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

América vs Necaxa: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

El América vuelve al Estadio Ciudad de los Deportes, envuelto en uno de esos momentos incómodos que no suelen acompañarlo. En el arranque del torneo, el equipo azulcrema no ha logrado ganar ni marcar, una combinación que ha encendido las alarmas. La falta de gol se ha convertido en el principal problema y ya provoca análisis internos sobre ajustes inmediatos, incluso con la posibilidad de acudir al mercado para reforzar el ataque.

La presión se ha instalado en Coapa. Los rumores sobre posibles incorporaciones y eventuales salidas reflejan un entorno de urgencia, en el que cada partido ya pesa más de la cuenta. El duelo frente a Necaxa se presenta como una oportunidad para frenar la racha negativa y recuperar la calma antes de que el desgaste anímico empeoren el mal momento.

Del otro lado, Necaxa tampoco llega en su mejor versión. Luego de debutar con triunfo, los Rayos suman dos derrotas consecutivas que los regresaron a un escenario de dudas. El equipo de Martín Varini ha tenido problemas para sostener su orden defensivo y mantener la intensidad a lo largo de los partidos, aspectos que intentará corregir ante un rival necesitado de respuestas y con la obligación de reaccionar.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Necaxa de la J4 - Liga MX

Este sábado 31 de enero, América recibirá a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, por la J4 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, luego de un ajuste en el horario original. La transmisión estará disponible por televisión abierta y de paga, y por streaming.

Fecha y hora: Sábado 31 de enero, 16:00 horas

Sábado 31 de enero, 16:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

