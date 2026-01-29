Chivas presenta su tercer uniforme, conmemorativo por su 120 aniversario

Este jueves 29 de enero, Chivas presentó de manera oficial su tercer uniforme para el Torneo Clausura 2026, una indumentaria de edición especial con la que el club tapatío conmemora sus 120 años de historia dentro del futbol mexicano.

La nueva camiseta tiene como base el azul rey, combinada con detalles en azul marino y vivos en color dorado, tono que también se aplicó en los patrocinadores. El diseño incorpora el escudo de la fundación de la institución rojiblanca, además de elementos gráficos inspirados en el Club Unión, nombre con el que comenzó la trayectoria del Guadalajara.

Como parte del carácter conmemorativo, el jersey incluye un emblema especial en la parte posterior del dorsal, donde destaca el primer escudo del club acompañado de la leyenda "Club Deportivo Guadalajara 120 años", así como detalles del escudo actual.

La indumentaria presenta cuello redondo y terminaciones con líneas doradas, reforzando el estilo elegante de este uniforme alternativo.

Se prevé que el Guadalajara estrene esta camiseta el próximo sábado, cuando visite al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada en turno del Clausura 2026.

Cabe señalar que este uniforme podría marcar el cierre de una etapa, ya que todo apunta a que sería el último diseño de Chivas con la marca Puma, poniendo fin a una relación de 10 años entre el club y la firma alemana.

