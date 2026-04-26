El viernes 24 de abril de 2026 quedará marcado como el día en que la bandera de México se plantó con firmeza en el escenario del Draft de la NFL. Con la selección número 43 global, los Dolphins de Miami eligieron a Jacob Rodríguez, un apoyador cuya historia parece sacada de un guion cinematográfico: de dormir en el suelo por falta de una beca, a ser el defensivo más condecorado del futbol americano colegial.

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Hijo de padres mexicanos, Jacob lleva con orgullo sus raíces. Aunque nació en Hastings, Minnesota, y creció en la intensidad del futbol texano en Wichita Falls, su identidad siempre ha estado ligada al esfuerzo de la cultura hispana. Esa resiliencia fue puesta a prueba cuando decidió transferirse de la Universidad de Virginia a Texas Tech.

Llegó a Lubbock como un “walk-on” (jugador sin beca), con el futuro incierto y compartiendo un pequeño departamento con su hermano, donde Jacob dormía en el piso mientras esperaba una oportunidad. No buscaba privilegios, buscaba un campo de batalla. En apenas un par de temporadas, pasó de ser un desconocido a ser el alma de la defensa de los Red Raiders.

Lo que hace a Jacob Rodríguez un espécimen único en la NFL es su pasado. Antes de ser una "máquina de tacleo", Jacob fue un talentoso mariscal de campo. Esa formación le otorgó una ventaja injusta sobre sus oponentes: él no solo reacciona a la jugada, la predice.

La explosión de 2025: un año de trofeos

Su última temporada en el colegial fue, estadísticamente, la mejor de un defensivo en la historia de Texas Tech. Ganó absolutamente todo: el Trofeo Bednarik, el Nagurski y el Butkus. Su impacto fue tan mediático que incluso leyendas de la NFL como Patrick Mahomes hicieron campaña pública en redes sociales para que Jacob fuera invitado a la ceremonia del Trofeo Heisman en Nueva York. Terminó en el quinto lugar de las votaciones, un hito casi imposible para alguien que no juega en posiciones ofensivas.

Ahora, bajo el mando de Mike McDaniel en los Dolphins, Jacob se perfila para ser el líder de la defensiva en Miami. Su llegada no es solo un movimiento estratégico para la franquicia, sino un mensaje para la enorme comunidad latina en Florida: el nuevo "jefe" de la defensa habla español y tiene el hambre de quien sabe lo que cuesta ganarse un lugar en la mesa.

Perfil:

Nombre: Jacob Rodríguez

Edad: 23 años

Equipo NFL: Dolphins de Miami (Draft 2026, Pick #43)

Universidad: Texas Tech (transferido de Virginia)

Estatura: 1.85 m

Peso: 105 kg

Posición: Apoyador

Estadísticas élite (Temporada 2025)

Tacleadas totales: 128 (líder del equipo)

Balones sueltos forzados: 7 (Líder nacional NCAA)

Intercepciones: 4

Tacleadas para pérdida de yardas: 11

Capturas (Sacks): 3

Palmarés históricos (Clase 2025)

Bronko Nagurski Trophy: Mejor defensor nacional.

Chuck Bednarik Award: Jugador defensivo del año.

Butkus Award: Mejor apoyador de la NCAA.

Vince Lombardi Award: Destacado por desempeño y carácter.

Finalista Heisman: 5.º lugar (Mejor posición para un LB en la década).

El perfil del jugador

Fortalezas: Visión de campo (IQ de QB), fuerza en el punto de contacto y velocidad lateral para cubrir de banda a banda.

Rol en Miami: Se espera que compita por la titularidad inmediata como apoyador central, aportando versatilidad tanto en la detención de carrera como en la cobertura de pases ante alas cerradas.

Otros casos similares

Hasta la temporada 2025, la presencia de jugadores con raíces mexicanas en la NFL ha crecido de manera importante, consolidándose no solo como elementos de apoyo, sino como piezas fundamentales en sus esquemas ofensivos y defensivos.

Fred Warner (apoyador – 49ers de San Francisco)

Es, sin duda, la máxima figura con raíces mexicanas (por parte de su madre y abuelo) en la liga.

Desempeño: Considerado por muchos el mejor apoyador de la liga. Hasta 2025, ha mantenido su estatus de All-Pro. Es el "mariscal de campo" de la defensa de los 49ers, liderando al equipo en tacleadas y siendo una pesadilla en la cobertura de pase. Su lectura de juego es la referencia de la NFL.

2. Chris Olave (receptor - Saints de New Orleans)

De ascendencia mexicana por parte de su padre, Olave se ha convertido en el receptor número uno de los Saints.

Desempeño: Hasta 2025, ha hilado temporadas consecutivas de más de mil yardas. Su velocidad y elegancia al correr rutas lo mantienen como una amenaza constante de jugadas grandes. Se ha consolidado como un receptor "top 15" de la liga.

3. Alijah Vera-Tucker (guardia ofensivo – Patriots de New England)

Sus raíces mexicanas provienen de su madre. Es uno de los linieros más versátiles de la NFL.

Desempeño: Aunque ha lidiado con algunas lesiones en años anteriores, para 2025 se estableció como el pilar de la línea ofensiva de los Jets. Su capacidad para jugar como guardia o tackle ha sido vital para proteger a sus mariscales de campo.

4. Malcolm Rodríguez (Apoyador – Lions de Detroit)

Conocido cariñosamente como "Rodrigo", tiene raíces mexicanas muy marcadas.

Desempeño: Tras ser una sensación en Hard Knocks, Malcolm se ha mantenido como un jugador de rotación sumamente confiable y una estrella en equipos especiales. Para 2025, su rol se especializó en situaciones de corto yardaje y defensa terrestre, siendo un favorito de la afición de Detroit por su intensidad.

5. Isaac Alarcón (liniero ofensivo – 49ers de San Francisco)

El regiomontano, surgido del programa International Player Pathway (IPP), ha tenido un camino de mucha resiliencia.

Desempeño: Tras varios años en el equipo de prácticas de Dallas, Alarcón firmó con los 49ers. Hasta 2025, ha luchado por mantenerse en el roster activo, destacando por su gran físico y disciplina, aunque su impacto en el campo de juego ha sido principalmente en la pretemporada y unidades de apoyo.

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