El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles 10 de junio que está "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo" de 2026, en medio de las tensiones derivadas del conflicto bélico con Estados Unidos, y se mostró esperanzado de que, cuando juegue la selección, prevalezca "un ambiente positivo", ya que ese es "el espíritu del futbol".

"Estoy feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo", declaró Infantino durante una rueda de prensa realizada en el Estadio Ciudad de México, un día antes del arranque del Mundial 2026, que organizan conjuntamente México, Canadá y Estados Unidos.

Irán establece su campamento base en Tijuana

La Selección de Irán se ha visto obligada a instalar su campamento base en Tijuana, Baja California, al norte de México, debido a las restricciones impuestas por Washington, que únicamente ha otorgado visas a una parte de la delegación del conjunto iraní.

Antes del debut de Irán en la justa mundialista, la actividad de la Copa del Mundo 2026 comenzará este jueves 11 de junio con el partido inaugural que se disputará en el Estadio Ciudad de México. El encuentro marcará el inicio oficial del torneo organizado de manera conjunta por México, Canadá y Estados Unidos, una edición histórica al convertirse en la primera con 48 selecciones participantes y también la primera con tres países sede.

La inauguración representa un momento especial para México, que se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. A partir de ese encuentro, las selecciones participantes comenzarán su camino en busca del título más importante del futbol internacional.

¿Cuándo juega Irán en el Mundial 2026?

La Selección de Irán iniciará su participación en la Copa del Mundo 2026 el lunes 15 de junio, cuando se enfrente a Nueva Zelanda en el Estadio Los Ángeles. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Para su segundo compromiso en la fase de grupos, Irán tendrá una prueba de alta exigencia ante Bélgica. El duelo se disputará el domingo 21 de junio, también en el Estadio Los Ángeles, con inicio previsto a las 13:00 horas.

Finalmente, el representativo iraní cerrará su actividad en la primera ronda el viernes 26 de junio, cuando mida fuerzas con Egipto en el Estadio Seattle. El partido está programado para las 21:00 horas y podría ser determinante en la lucha por los boletos a la siguiente fase del Mundial 2026.

*Con información de EFE

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