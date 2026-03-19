Irán "boicoteará a Estados Unidos", pero "no el Mundial 2026" de futbol, dijo el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj.

De acuerdo con el calendario de la FIFA, la Selección de Irán debe jugar los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero se estudia la posibilidad de pasar esos duelos a México.

"Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo", dijo Taj en un video publicado por la agencia de prensa Fars.

¿Qué pasará con los partidos de Irán en el Mundial 2026?

La federación iraní de futbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque el máximo organismo del futbol internacional ha mantenido hasta ahora que el calendario del torneo no tendrá cambio alguno.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante una de sus conferencias de "La Mañanera del Pueblo" que su país está preparado para albergar los partidos de la primera fase de grupos de Irán si fuera necesario, debido al conflicto en Medio Oriente.

"México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo; por lo tanto, esperaremos a ver qué decide la FIFA", aseguró la Mandataria.

El líder de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó inicialmente que Donald Trump había dado garantías de que la selección iraní seguiría siendo bienvenida.

Luego, el propio Trump desató una oleada de críticas hace una semana al declarar que la Selección de Irán no debería viajar al torneo "por su propia vida y seguridad".

Teherán respondió que "nadie puede excluir a la Selección nacional del Mundial".

Irán aseguró su lugar en el Mundial 2026 hace casi un año

El calendario oficial de la FIFA revelado el pasado mes de diciembre prevé que la Selección de Irán se enfrente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle, por el Grupo G del Mundial 2026.

Irán fue la segunda selección asiática, después de Japón, en conseguir su boleto para participar en la Copa del Mundo, asegurando su participación hace casi un año.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.

El lunes, Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, denunció "la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos en la expedición de visas y la prestación de apoyo logístico" a la delegación iraní de cara al torneo.

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