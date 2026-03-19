Armando “Hormiga” González está encaminándose a superar a uno de los delanteros más exitosos del futbol mexicano, formado en el Club Deportivo Guadalajara: Javier Hernández. El pasado miércoles, el goleador actual del Rebaño igualó el máximo récord de anotaciones de “Chicharito” en un año futbolístico con Chivas al llegar a 21 dianas con el tanto que consiguió de penal en la goleada sobre León.

González continúa demostrando que su título de goleo obtenido en la campaña anterior no fue producto de la casualidad . Porque, pese a que Armando ha tenido algunas fallas muy claras con la portería a su merced, el ariete se mantiene con el paso goleador que lo ha convertido en el principal referente de la delantera rojiblanca, alcanzando la marca histórica de Hernández, misma a la que Javier le costó establecer en tres años desde su debut con Guadalajara.

“Chícharo” se estrenó en Primera División en el Apertura 2006 y alcanzó su mejor versión como atacante del Rebaño entre el Apertura 2009 y Bicentenario 2010, torneo en el que se proclamó campeón de goleo. En esas campañas firmó 11 y 10 anotaciones, respectivamente, para un total de 21 goles en 28 partidos disputados, antes de dar el salto a Europa con el Manchester United.

Mientras que, a Armando le bastó un año y medio desde su debut en el Máximo Circuito para ser campeón de goleo con Chivas al llegar a 12 tantos en el Apertura 2025, y en poco más de dos años igualó el mejor registro goleador de Javier, al alcanzar nueve dianas en lo que va del Clausura 2026. Cabe destacar que la “Hormiga” también necesitó de 28 juegos para lograr las 21 anotaciones .

González amenaza la marca histórica de “Chicharito”

En las dos etapas con el Guadalajara, Javier Hernández consiguió 29 goles en 99 encuentros jugados en el futbol mexicano, teniendo en cuenta también los de Liguilla. Es importante señalar que, “Chicharito” nunca pudo hacerse presente en el marcador dentro de la fiesta grande.

Por su parte, Armando González ya suma 50 apariciones en Liga MX en los que ha marcado en 24 ocasiones , estando a solo cinco anotaciones de superar el registro de Hernández con el Rebaño y con la oportunidad de romper con la malaria en Liguilla, ya que, hasta el momento, la “Hormiga” tampoco ha podido anotar en esta instancia.

Números de Javier Hernández con Chivas

29 goles en sus dos etapas con Chivas

99 partidos disputados

4 mil 867 minutos jugados

Con 21 años, consiguió 21 goles, su mejor marca en un año futbolístico con el Rebaño

Números de Armando González con Chivas

24 goles con Chivas

50 partidos disputados

2 mil 638 minutos jugados

Con 22 años, consiguió 21 goles, su mejor marca en un año futbolístico con el Rebaño, hasta el momento

SV