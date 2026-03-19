Saúl Álvarez se consolida, no solo como una figura dominante del boxeo mexicano, sino también como uno de los atletas mejor posicionados económicamente en la historia del deporte.

Con una trayectoria profesional que supera los 15 años, el tapatío ha construido una fortuna que lo coloca por encima de Manny Pacquiao en el ranking de los pugilistas más acaudalados.

De acuerdo con estimaciones recientes, el patrimonio del mexicano oscila entre 250 y 300 millones de dólares, impulsado tanto por sus ingresos en el ring como por acuerdos comerciales y patrocinios.

Esta cifra lo ubica en el tercer lugar histórico, solo por detrás de Floyd Mayweather Jr. y George Foreman, quienes lideran la lista con márgenes considerablemente superiores.

Una élite histórica del boxeo

En contraste, Pacquiao aparece en la cuarta posición con una fortuna estimada entre 220 y 250 millones de dólares , mientras que Oscar De La Hoya completa el Top 5 con alrededor de 200 millones. La diferencia refleja la capacidad del Canelo para diversificar sus fuentes de ingreso a lo largo de su carrera.

En el plano deportivo, el jalisciense apunta a regresar a la actividad durante el segundo semestre de 2026, con una posible pelea en septiembre, fecha habitual en su calendario para coincidir con las celebraciones del Día de la Independencia de México.

SV