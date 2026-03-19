Charros mueve su roster y va por la revancha en la LMB 2026

A menos de un mes del arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco han comenzado a mover piezas clave en su roster con la mira puesta en dar el siguiente paso competitivo . Tras una destacada campaña anterior en la que conquistaron el campeonato de zona, pero cayeron en la Serie del Rey frente a los Diablos Rojos del México, la organización albiazul busca consolidar su crecimiento en el circuito veraniego con el objetivo claro de levantar el título.

Dentro de los movimientos más relevantes destaca el fortalecimiento del cuerpo de lanzadores con las llegadas de Zach Plesac, Amir Garrett y A.J. Puckett, tres brazos que aportarán experiencia y profundidad al staff. En el plano ofensivo y defensivo, el equipo también sumó al tercera base Armando Álvarez y al receptor Julián León, quienes buscarán equilibrar la producción en el lineup y solidez detrás del plato.

Además, Charros mantendrá una base importante de jugadores que ya conocen la institución , varios de ellos protagonistas del cuarto título de la novena en la Liga Mexicana del Pacífico. Nombres como Mateo Gil, Michael Wielansky, Luis Martínez, Billy Hamilton, José Juan Aguilar, Trevor Clifton, Luis Iván Rodríguez, Luis Payán, César Gómez, Miguel Aguilar, y los juveniles Áxel Muñoz, Gael Bojórquez y Brayan Lozano representan la continuidad de un proyecto que ha dado resultados en el invierno y ahora busca replicarlos en verano.

Pretemporada definida rumbo al debut

Como parte de su preparación, Jalisco sostendrá una intensa agenda de juegos de pretemporada. Del 27 al 29 de marzo se medirán ante los Dorados de Chihuahua; posteriormente, del 2 al 5 de abril recibirán a los Conspiradores de Querétaro. Más adelante, del 10 al 12 de abril enfrentarán a los Sultanes de Monterrey, y el 14 y 15 chocarán ante los Tecos de los Dos Laredos.

Finalmente, los Charros abrirán la temporada el viernes 17 de abril en el Estadio Panamericano , donde recibirán a los Acereros de Monclova, en una serie inaugural que marcará el inicio de una campaña en la que el equipo jalisciense apunta alto.

SV