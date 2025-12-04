El día de mañana, la FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026. El evento contará con la presencia de la Presidenta Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Mark Carney, primer ministro de Canadá. Está agendado a las 12:00 horas del tiempo local en el Kennedy Center en Washington D.C., equivalente a las 11:00 horas del centro de México.El sorteo cuenta con 48 espacios para las selecciones que disputarán la copa del mundo a lo largo de las tres naciones mencionada. Los 48 conjuntos se dividirán en 12 grupos integrados por 4 países cada uno.Para ello, el sorteo será alimentado por la información dispuesta en los siguientes cuatro bombos:En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.Cabe destacar que el sorteo obliga a que México, Canadá y Estados Unidos, como países anfitriones, sean asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio. Así msmo, también se evitará que países de la misma confederación -con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados- queden encuadrados en el mismo grupo.Con motivo de la celebración del Sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA hemos pedido a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que simule el sorteo para estimar cómo podrían quedar conformados los grupos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB