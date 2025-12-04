El día de mañana, la FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026. El evento contará con la presencia de la Presidenta Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Mark Carney, primer ministro de Canadá. Está agendado a las 12:00 horas del tiempo local en el Kennedy Center en Washington D.C., equivalente a las 11:00 horas del centro de México.

El sorteo cuenta con 48 espacios para las selecciones que disputarán la copa del mundo a lo largo de las tres naciones mencionada. Los 48 conjuntos se dividirán en 12 grupos integrados por 4 países cada uno.

Para ello, el sorteo será alimentado por la información dispuesta en los siguientes cuatro bombos:

En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Cabe destacar que el sorteo obliga a que México, Canadá y Estados Unidos, como países anfitriones, sean asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio. Así msmo, también se evitará que países de la misma confederación -con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados- queden encuadrados en el mismo grupo.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Así quedarán los grupos del Sorteo del Mundial 2024, según la Inteligencia Artificial

Con motivo de la celebración del Sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA hemos pedido a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que simule el sorteo para estimar cómo podrían quedar conformados los grupos.

Grupo Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 A México Uruguay Egipto Nueva Zelanda B Canadá Colombia Qatar Repechaje 1 (UEFA) C Brasil Croacia Panamá Jordania D Estados Unidos Ecuador Arabia Saudí Repechaje 3 (UEFA) E España Japón Noruega Jordania F Alemania Senegal Escocia Curazao G Portugal Irán Túnez Haití H Países Bajos Corea del Sur Costa de Marfil Repechaje 2 (CONMEBOL) I Argentina Suiza Uzbekistán Ghana J Francia Austria Sudáfrica Repechaje 4 (CONCACAF) K Inglaterra Marruecos Paraguay Repechaje 5 (CONCACAF) L Bélgica Australia Argelia Cabo Verde

También lee: Harán reajuste a operativo Salvando Vidas por fiestas decembrinas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB