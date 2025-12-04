La emoción por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en el ambiente, y para aderezar la espera, Panini reveló ayer una de las portadas oficiales que tendrá el álbum de estampas del mayor torneo de selecciones organizado por la FIFA. Este anuncio ha generado gran expectativa entre los aficionados alrededor del mundo, que ya están ansiosos por empezar a llenar los espacios con sus jugadores favoritos.

Es una tradición arraigada entre los aficionados al futbol, de todas las edades, conseguir el álbum oficial de la justa. A lo largo del torneo, que en esta ocasión tendrá una duración más larga con la participación de 48 selecciones y 39 días, los seguidores se dedican a pegar las estampas de los jugadores de cada selección participante, con el objetivo de completar la colección y no dejar ni un solo espacio vacío en las páginas; al ser más equipos nacionales, es evidente que tendrá más páginas y serán más las calcomanías a buscar.

Habrá portada especial para México

Panini reveló ayer una de las portadas oficiales del álbum de estampas del Mundial 2026. La editorial informó que la carátula de México será diferente a la del resto del mundo, aunque no la mostró, aunque informó que estará disponible a través de Amazon.

Por su parte, Panini America presentó en Estados Unidos una edición especial de la portada que rinde un homenaje directo a los coanfitriones, Canadá y Estados Unidos, destacando elementos representativos de ambos países.

Es la primera vez que Panini dedica una portada completa a la región organizadora del Mundial, rompiendo con la tradición de usar diseños más internacionales.

Según la página oficial de Panini, la portada de Canadá y Estados Unidos presenta un estilo colorido, anclado en el emblema oficial del torneo y el Trofeo de la Copa de la FIFA. Además, muestra el icónico e intemporal diseño de la "patada de bicicleta" de la editorial, basado en el exjugador italiano Carlo Parola, que fue introducido como logotipo oficial en 1965.

En los próximos meses, se lanzará una portada especial dedicada exclusivamente a México. Por el momento, los coleccionistas de nuestro país, así como del resto del planeta, deberán esperar un poco más para conocer el diseño final que unificará la colección de la Copa del Mundo 2026.

Lo que debes saber sobre el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D. C. Gracias a ese evento, las selecciones participantes conocerán el camino rumbo a la final de la justa de futbol; el torneo arrancará el 11 de junio en la Ciudad de México, mientras que el partido por la Copa del Mundo está programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva York.

