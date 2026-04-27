Hormiga González fue consolado por jugadores de Chivas tras perder campeonato de goleo

El pasado sábado 25 de abril se llevó a cabo el partido de Chivas contra los Xolos de Tijuana en el Estadio AKRON; el marcador quedó 0-0.

A pesar de que el conjunto rojiblanco trató de empezar con el pie derecho no terminó bien su desempeño en la cancha de juego, ya que se enfrentó a un difícil rival.

La noche fue devastadora para Chivas, especialmente para Armando González mejor conocido como la Hormiga González, quien dejó escapar el título de goleo y finalmente cerró el torneo sin marcar gol.

Tras el desafortunado momento del jugador, sus compañeros no se quedaron de brazos cruzados y le mostraron su apoyo por esta derrota, demostrando su fidelidad y respeto por la “Hormiga González”.

Hormiga González es consolado por los jugadores

En redes se mostró el momento en el que el jugador la Hormiga González fue consolado por sus compañeros. En el video se observa cómo el con la mirada y hombros abajo delata su decepción tras haber quedado fuera de su alcance el título de goleo.

En un momento de soledad donde la derrota le dio un golpe a su orgullo sus compañeros mostraron compasión por él. La Hormiga González fue rodeada de abrazos y palmadas de confort por parte de los jugadores.

Finalmente, se observa cómo Armando se hinca en el terreno de juego y hace (lo que parece ser) una oración.

¡No pudo ser para la 'Hormiga' González! ��



El mexicano salió del campo afectado luego de no poder anotar gol con Chivas y perder el título de goleo ante Joao Pedro de San Luis pic.twitter.com/VHbjsOqaG3— Futbol Picante (@futpicante) April 26, 2026

Chivas se enfrentará a Tigres en los cuartos de final

A sabiendas del triunfo de Pumas, Chivas debía ganar para colocarse en el liderato de la clasificación, pero el cuadro rojiblanco no logró el cometido frente al Tijuana y se quedó como sublíder del Clausura 2026.

Fue un cierre preocupante del Guadalajara. Solamente dos victorias en los últimos cinco juegos, la misma cantidad de empates y una derrota. Estos números contrastan con lo que fueron durante las primeras jornadas del campeonato y ponen en el limbo su favoritismo al título.

No solamente perdieron el liderato, también se quedaron sin el premio del millón de dólares que da la Liga MX y la Hormiga González no logró su segundo título de goleo. Noche triste para Chivas que llega a Liguilla con incertidumbre.

Con información de SUN.

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