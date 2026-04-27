La fiesta grande del futbol mexicano ya tiene establecido el último detalle que faltaba para que pueda comenzar la Liguilla del Torneo Clausura 2026, con los días y horas para cada uno de los cuatro partidos de ida y cuatro de vuelta, que en este torneo serán de forma distinta, fuera de lo acostumbrado para estas instancias.

Los cambios en los horarios de la Liguilla del Clausura 2026

En los próximos 180 minutos, cada uno de los equipos tendrá que dejar todo dentro del terreno de juego para sobrevivir la primera ronda, que promete emociones y enfrentamientos que sacarán chispas con el mejor arsenal disponible de cada club y así sobreponerse a las adversidades bajo una enorme presión en los escenarios más grandes de la Liga MX.

Para permitir que Toluca y Tigres puedan disputar sus respectivos duelos de Semifinales de la Concacaf Champions Cup contra Nashville y LAFC a mitad de semana, para la Liguilla no agendaron partidos en esos días, cambiando el tradicional miércoles y jueves para los compromisos de ida a un formato de semana a semana, dejando una semana completa entre un partido y otro, que el resto de los seis equipos podrá usar para descansar y trabajar a fondo enfocados en un solo rival.

Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026

Chivas y Tigres serán los encargados de cortar el listón de los Cuartos de Final con el primer partido el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que el partido decisivo será siete días después, el 9 de mayo a las 19:07 en el Estadio AKRON.

El otro cruce pactado para el mismo día será el de la Máquina del Cruz Azul ante los Rojinegros del Atlas; primero pasando por el Estadio Jalisco a las 21:15 horas del 2 de mayo y una semana más adelante a la misma hora en el Estadio Banorte los celestes le harán los honores a los zorros.

Para el domingo, todo comienza a las 17:00 horas con el Clásico Capitalino, en el que primero harán escala en el Coloso de Santa Úrsula con el América de local frente al superlíder del torneo, Pumas, que será el anfitrión en Ciudad Universitaria el 10 de mayo, pero a las 19:15 horas, cerrando la primera etapa de eliminación directa.

Pachuca y Toluca tendrán el plato fuerte de los partidos de ida este fin de semana próximo, jugando el domingo a las 19:15 horas, con los Tuzos entrando al infierno en el Nemesio Diez; el domingo siguiente tendrá como escenario el Hidalgo en la bella airosa a las 17:00 para conocer al semifinalista.

Horarios de la Liguilla del Clausura 2026

Partidos de Ida

Sábado 2 de mayo

Tigres vs Chivas | Estadio Universitario | 19:00 horas

Atlas vs Cruz azul | Estadio Jalisco | 21:15 horas

Domingo 3 de mayo

Pumas vs América | Estadio Banorte |17:00 horas

Toluca vs Pachuca | Estadio Nemesio Díez | 19:15 horas

Partidos de vuelta

Sábado 9 de mayo

Chivas vs Tigres | Estadio AKRON | 19:07 horas

Cruz Azul vs Atlas | Estadio Banorte | 21:15 horas

Domingo 10 de mayo

Pachuca vs Toluca | Estadio Hidalgo | 17:00 horas

Pumas vs América | Estadio Olímpico Universitario | 19:15 horas

X / @LigaBBVAMX

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