El lunes 27 de abril de 2026 sigue el ritmo de actividad de futbol con partidos en Europa y Sudamérica, en una jornada que combina encuentros de liga con compromisos internacionales.Con duelos atractivos en España, Italia, Argentina y otros torneos alrededor del mundo, aquí está el calendario completo con horarios y canales para seguir los encuentros en vivo.Si te interesa seguir de cerca lo que ocurra este lunes 27 de abril de 2026, en EL INFORMADOR podrás mantenerte al día con los resultados y toda la información alrededor de los partidos. A lo largo de la jornada se irá actualizando la cobertura en tiempo real, con los momentos más importantes y lo que vaya marcando el rumbo de cada juego.Además de los marcadores, también encontrarás reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender mejor cómo se están desarrollando los torneos que tienen seguimiento en México. La idea es que no solo veas qué pasó, sino que tengas claro por qué pasó y qué implicaciones tiene en la competencia.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF