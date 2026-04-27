El lunes 27 de abril de 2026 sigue el ritmo de actividad de futbol con partidos en Europa y Sudamérica, en una jornada que combina encuentros de liga con compromisos internacionales.

Con duelos atractivos en España, Italia, Argentina y otros torneos alrededor del mundo, aquí está el calendario completo con horarios y canales para seguir los encuentros en vivo.

Partidos HOY lunes 27 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Espanyol vs Levante | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 27 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester United vs Brentford | 13:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY lunes 27 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Cagliari vs Atalanta | 10:30 | Disney+ Premium |

Lazio vs Udinese | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY lunes 27 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Cádiz CF vs UD Las Palmas | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 27 de abril de 2026 - Liga Sueca EN VIVO

AIK Fotboll vs Malmö FF | 11:00 | Azteca Deportes Network |

Partidos HOY lunes 27 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Vélez Sarsfield vs Unión Santa Fe | 15:45 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

CA Huracán vs Argentinos Juniors | 18:00 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Partidos HOY lunes 27 de abril de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

Besiktas vs Fatih Karagümrük | 11:00 | Disney+ Premium |

Konyaspor vs Trabzonspor | 11:00 | Disney+ Premium |

Si te interesa seguir de cerca lo que ocurra este lunes 27 de abril de 2026, en EL INFORMADOR podrás mantenerte al día con los resultados y toda la información alrededor de los partidos. A lo largo de la jornada se irá actualizando la cobertura en tiempo real, con los momentos más importantes y lo que vaya marcando el rumbo de cada juego.

Además de los marcadores, también encontrarás reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender mejor cómo se están desarrollando los torneos que tienen seguimiento en México. La idea es que no solo veas qué pasó, sino que tengas claro por qué pasó y qué implicaciones tiene en la competencia.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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