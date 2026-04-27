Ya están definidos los duelos correspondientes a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Luego de disputarse la última fecha de la Fase Regular, quedaron establecidos los ocho equipos que conforman la Liguilla del presente certamen del balompié mexicano: Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América .

La Liga MX ha confirmado a Tigres UANL como el contrincante de los Rojiblancos para la siguiente fase del torneo. Te diremos las fechas en las que podrás adquirir boletos en el Estadio AKRON para el duelo de Vuelta de Cuartos de Final .

Los encuentros de la Liguilla

Luego de la Jornada 17, la Liga MX publicó los encuentros oficiales que las y los aficionados disfrutarán durante lo que resta del Clausura 2026.

Pumas (36 puntos, número 1 en la tabla general) se enfrentará contra América (25, número 8)

Chivas (36, número 2) contra Tigres (25, número 7)

Cruz Azul (33, número3) contra Atlas (26, número 6)

Pachuca (31, número 4) contra Toluca (30, número 5)

Encuentros en Cuartos de Final del Clausura 2026. X / @LigaBBVAMX

Cabe decir que la Liga MX todavía no revela las fechas en las que se disputará cada partido. En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los pormenores en camino a la última fase del Clausura 2026.

Preventa y venta de boletos para el Chivas vs Tigres

Desde la página oficial de Chivas se dieron a conocer las fechas en las que las y los aficionados podrán adquirir los boletos para el encuentro en Jalisco, en el Estadio AKRON, correspondiente al partido de Vuelta de los Cuartos de Final.

Según la información publicada, la preventa para Chivabonados será del 30 de abril a las 10:00 horas al 1 de mayo. La venta al público en general comenzará el 2 de mayo a las 10:00 horas .

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FF