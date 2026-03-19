"Hormiga" González alcanza histórico récord de "Chicharito" en Chivas

El desempeño de Armando "Hormiga" González no ha pasado desapercibido por la afición de Chivas y tampoco por las estadísticas, mismas que indican que el joven de 22 años ha roto el récord de goleo que marcó Javier "Chicharito" Hernández durante su ingreso al Rebaño Sagrado.

El nivel que ha mostrado la "Hormiga" González se refleja, no solo en el cariño de las y los aficionados, sino en sus marcas personales. En lo que va de la temporada 2025-2026 de la Liga MX, el delantero ha marcado 21 tantos en favor del equipo de Guadalajara, sumatoria que lo iguala con el récord que "Chicharito" Hernández habría dejado en 2009-2010 .

El Clausura 2026 todavía no termina y al delantero le quedan cuatro jornadas por delante en las que terminaría por dejar atrás la marca histórica de quien fuera el estandarte de Chivas.

El alcance de la "Hormiga" González

La capacidad de Armando González se reflejó desde la Jornada 1, cuando Chivas se enfrentó contra Pachuca. Allí, logró marcar con un disparo de derecha dentro del área tras pase del recién llegado de la Major League Soccer (MLS) Brian Gutiérrez.

Lee también: Así quedó la tabla de goleo tras la actuación de la Hormiga González ante León

En el presente Torneo Clausura 2026, la "Hormiga" suma nueve tantos en favor de Chivas en tan solo 11 fechas, por lo que superar el récord de "Chicharito" es una meta asegurada para el joven de Guadalajara.

Europa detrás de Armando González

En la temporada que Javier Hernández consiguió marcar 21 tantos en favor de Guadalajara y, con ello, establecer récord dentro del Rebaño, el logro le habría permitido ser fichado por el Manchester United de la Premier League en la siguiente temporada y tener su primera experiencia en Europa. Esta situación se ha repetido para el joven delantero .

De acuerdo con información consultada por El Informador, el Feyenoord ha seguido de cerca su evolución en Guadalajara. El conjunto neerlandés ha elaborado reportes recientes sobre el goleador de Chivas, por lo que se encuentra en el radar del club europeo para incorporarlo a sus filas.

A este club, y de acuerdo con ESPN, ya hubo contacto entre Barcelona y el jugador originario de Celaya, pues el director deportivo del club estaría en la búsqueda de un sustituto para cuando delanteros de mayor jerarquía se retiren, y González es una de las opciones más atractivas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF