Tigres UANL han llegado lejos en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, pero su lugar en la competencia podría peligrar esta noche en los Octavos de Final si no encuentra el rumbo, las estrategias y las colocaciones adecuadas en la cancha contra FC Cincinnati. Esta es la última oportunidad de los Universitarios para colarse a Cuartos de Final o morir en el intento.

Te diremos dónde y a qué hora ver EN VIVO el encuentro entre ambos equipos por un sitio en la siguiente fase del certamen de la Concacaf .

¿Cómo llega Tigres UANL a Octavos tras la Ida?

Los Tigres de la UANL tuvieron una jornada complicada contra Cincinnati en la Ida, pues fueron derrotados 3-0 en Estados Unidos.

Los de la Major League Soccer (MLS) ejercieron presión alta a los felinos y la estrategia rindió frutos a los cinco minutos. Nahuel Guzmán cometió un error al jugar el balón, entregándoselo al venezolano Ender Echenique, quien logró centrar para Kévin Denkey y abrir el marcador.

El panorama se nubló más para los de Guido Pizarro pasados los 20 minutos con la lesión de Rómulo. El zaguero se quedó en el césped con molestias y fue sustituido por Juan Purata; Joaquim Pereira al poco tiempo también quedó tendido con problemas musculares.

En la segunda parte, en un abrir y cerrar de ojos, llegó un contragolpe letal, donde Denkey asistió a Tom Barlow y duplicó la ventaja. El delantero de Cincinnati firmó su doblete y el marcador definitivo al 83'.

El escenario de la eliminatoria, al todavía considerar los goles de visitante, obliga a Tigres a ganar 3-0 para forzar tiempo extra, o 4-0 para remontar . Cada gol de Cincinnati en el Universitario pondrá más empinada la cuesta para el conjunto mexicano.

¿Dónde ver EN VIVO el Tigres vs Cincinnati en la Vuelta de los Octavos de Final?

Tigres UANL vs FC Cincinnati

Sede: Estadio Universitario de la UANL

Hora: 19:00

Transmisión: FOX One y FOX+

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF