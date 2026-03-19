Chivas recuperó el liderato de la Liga MX anoche, al vencer 5-0 al León en el partido pendiente de la jornada 9. En la goleada participó Armando “Hormiga” González, quien llegó a nueve goles en el Clausura 2026 y se consolidó como el mejor anotador mexicano del certamen.

Además, con este resultado, el equipo igualó la marca de 2024, cuando bajo las órdenes de Fernando Gago hiló 10 partidos sin perder en casa. Ahora está a un solo encuentro de alcanzar la racha de 11 juegos sin derrota en el estadio Akron, impuesta por Matías Almeyda en 2017.

La Hormiga marcó el tercer tanto del Guadalajara por la vía penal, tras una falta sobre Bryan González. Los otros goles del Rebaño fueron obra de Brian Gutiérrez, al minuto 36; Santiago Sandoval, al 46; Ángel Sepúlveda, al 90, y Hugo Camberos, quien cerró la cuenta al 90+9.

A pesar de liderar entre los mexicanos, González se mantiene a un gol de Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis, quien suma 10 anotaciones en el torneo.

Tabla de goleo de la Liga MX

Joao Pedro Geraldino — 10

Armando González — 9

Joao Paulo Dias — 6

José Antonio Paradela — 5

José Salomón Rondón — 5

Olávio Vieira dos Santos Júnior — 5

Arturo Alfonso González — 5

Kevin Castañeda — 5

Diber Armando Cambindo — 5

Tabla general de la Liga MX

Tras disputarse el partido entre Chivas y León, el cual había sido pospuesto debido a que el estadio Akron fue sede de la Copa de Leyendas —con la participación de históricos del Barcelona y el Real Madrid—, únicamente queda pendiente el encuentro entre Gallos de Querétaro y Bravos de Juárez, correspondiente a la jornada 7, suspendido por condiciones de seguridad. Una vez disputado, todos los equipos tendrán 11 partidos jugados.

Hasta el momento, así marcha la tabla general del Clausura 2026:

Chivas — 27

Cruz Azul — 26

Toluca — 25

Pachuca — 21

Pumas — 20

Tigres — 17

América — 17

Atlas — 17

Monterrey — 14

Tijuana — 12

Puebla — 12

San Luis — 11

Juárez — 11

Necaxa — 10

Mazatlán — 10

León — 10

Querétaro — 7

Santos Laguna — 5